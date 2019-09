Stranger Things 4 cast, attori confermati: tutti i nomi

Attori Stranger Things confermati: il cast della quarta stagione prende forma

Quali sono gli attori di Stranger Things 3? Il cast non è stato svelato del tutto (mancano le new-entry) ma vi possiamo dire con certezza chi ci sarà dei precedenti personaggi delle tre stagioni. Nonostante la famiglia Bayers abbia lasciato Hawkins, sono state già diffuse delle anticipazioni che ci fanno chiaramente capire che Joyce, Will, Jonathan e Undici faranno nuovamente la loro comparsa. E come potrebbe essere altrimenti? Joyce è stata un personaggio-chiave di tutte le stagioni e la prima che ha percepito la presenza dei mostri del Sottosopra, Will pare abbia ancora un legame col Mind Flayer, Jonathan è protagonista di una storia d’amore con Nancy, Undici deve ritrovare suo padre… magari quando acquisirà nuovamente i poteri!

Nomi attori Stranger Things 4 e relativi personaggi della serie Netflix

Una delle relazioni più belle di Stranger Things è senza dubbio quella di Nancy e Jonathan: sì, resteranno insieme anche nella quarta stagione (le crisi comunque sono dietro l’angolo), ma anche gli attori che li interpretano si amano! Loro però nella realtà. Dopo avervi dato delle anticipazioni importanti sulla quarta stagione, non ci resta che parlarvi del cast di Stranger Things:

Winona Ryder – Joyce Bayers;

Millie Bobby Brown – Undici;

Finn Wolfhard – Mike Wheeler;

Gaten Matarazzo – Dustin Henderson;

Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair;

Noah Schnapp – Will Byers;

Sadie Sink – Max Mayfield;

Natalia Dyer – Nancy Wheeler;

Charlie Heaton -Jonathan Byers;

Joe Keery – Steve;

Maya Hawke – Robin;

Cara Buono – Karen Wheeler.

Che fine ha fatto Jim Hopper? David Harbour potrebbe comparire presto nel cast

Per il momento non è stato confermato David Harbour, l’attore che interpreta Jim Hopper: di quest’ultimo non sappiamo più nulla, né se è morto né se è tenuto prigioniero dai russi, anche se si è diffusa la voce secondo cui sarebbe nelle grinfie del Mind Flayer, il quale avrebbe preparato un piano per soggiogare l’umanità utilizzando lo sceriffo come pedina di un macabro gioco.