Stranger Things, Natalia Dyer e Charlie Heaton insieme: momento romantico per la coppia

Charlie e Natalia di Stranger Things insieme sempre più innamorati: la storia d’amore che fa battere i cuori dei fan della serie Netflix

Sì, Natalia Dyer e Charlie Heaton sono una coppia a tutti gli effetti. Non solo sul set di Stranger Things – serie Netflix che li ha resi famosi – ma anche nella vita reale. Stanno insieme dal 2017 e, da quando hanno deciso di fare sul serio, non si sono mai lasciati un attimo: nessuna crisi difficile da superare, nessuna pausa di riflessione, niente di niente; Charlie e Natalia di Stranger Things si amano alla follia. Proprio come i personaggi che interpretano: Jonathan e Nancy hanno però dovuto affrontare numerose difficoltà, mostri terribili e incertezze che hanno minato più di una volta la loro relazione.

Nancy e Jonathan stanno insieme nella realtà: gli ultimi gossip sui due attori di Stranger Things

HollywoodLife.com ha raccontato qualcosa di più sui due: dopo le vacanze in Italia (sono giunti nel nostro paese anche per i Giffoni Film Festival), sono stati avvistati a New York, dove hanno passato un romantico weekend insieme; si sono aggirati per le vie della metropoli mano nella mano, con gli occhi a cuoricino e Charlie Heaton non ha fatto altro che punzecchiare la sua fidanzata, ora spostandole il cappello da baseball ora facendole il solletico. Attori molto amati, che saranno presenti anche nella quarta stagione di Stranger Things, durante la quale potremmo assistere al ritorno di personaggi che sembravano scomparsi per sempre.

Ultime notizie su Stranger Things 4

Non sono gli unici gossip sugli attori di Stranger Things: avete visto la foto di Dustin da piccolo, uno dei personaggi più amati della serie Tv? Proprio come Nancy e Jonathan anche lui sarà presente nella nuova stagione. E Hopper invece? Lo sceriffo potrebbe essere tenuto prigioniero dal terribile Mind Flayer!