Stranger Things, Dustin da piccolo: l’attore prima del provino che l’ha reso famoso (Foto)

Dustin di Stranger Things: com’era prima della serie Netflix

Dustin Henderson è tra i personaggi più amati di Stranger Things, la seguitissima serie Tv di Netflix. Una delle sue punte di diamante. In tanti sono rimasti fulminati dalla simpatia e dalla dolcezza del ragazzo, protagonista di svariate scene, molte delle quali a dir poco esilaranti! Visto l’affetto smisurato che i fan provano per lui, la pagina Instagram di Netflix Italia ha pensato bene di far un regalo a tutti loro pubblicando una foto di Dustin da piccolo. Quando ancora doveva fare il provino per Stranger Things; quando ancora non era famoso e parlava a pochi della sua displasia cleidocranica.

Foto Gaten Materazzo da piccolo: l’attore di Dustin prima di diventare famoso

Gaten Materazzo – l’attore che interpreta Dustin di Stranger Things – è comparso sulla pagina Instagram di Netflix con uno scatto di lui da piccolo: “La sola cosa migliore di Dustin è un piccolo Dustin”. I suoi fan sono impazziti: “Ma come si fa a non adorarlo?”; “Mi sento male! Ma quanto è tenero?”; “Non è meraviglioso?”; “Vorrei averlo come fidanzato”; “Innamorata dalla prima scena e non aveva ancora detto una parola!”; “Un piccolo senza denti”. L’amore nei confronti dei simpaticone è cresciuto a dismura col duetto assieme a Suzie, la sua fidanzata; anche se qualcuno odia questa coppietta perché colpevole della morte di ben due personaggi.

Anticipazioni Stranger Things: nuovi mostri ed esperimenti da affrontare per Dustin e i suoi amici

Dustin resterà sempre nel cuore dei suoi fan, che potranno rivederlo nella quarta stagione di Stranger Things, in cui dovrà affrontare (assieme ai suoi amici) i pericoli innescati a causa del disastro di Chernobyl. Le anticipazioni ci rivelano che verrà fatta maggior chiarezza sulla reale natura del Mind Flayer e su quegli esperimenti ancora ignoti (al momento conosciamo solo Undici e Otto).