Stranger Things 4 trama: Chernobyl, nuovi mostri e mistero personaggi

Anticipazioni storia Stranger Things 4: l’incidente di Chernobyl

Stranger Things 4 potrebbe superare di gran lunga le aspettative dei fan. I Duffer Brothers hanno qualcosa di incredibile in serbo per gli amanti della serie Netflix, una bomba che potrebbe essere collegata al disastro di Chernobyl e che potrebbe far esplodere inaspettati scenari. Perché parliamo di Chernobyl? In quanto la quarta stagione di Stranger Things sarà ambientata nel 1986, anno in cui la centrale nucleare dell’Ucraina ha reso invivibile un’estesa area, resa pericolosa da terribili radiazioni. Esseri umani, animali e piante colpiti dalle radiazioni hanno portato i segni di quell’incidente e le generazioni future non ne sono uscite illese. In tutto questo caos, perché non inserire anche qualcosa di fantascientifico?

I nuovi mostri di Stranger Things 4 e l’intervento del dottor Martin Brenner

Nuovi mostri di Stranger Things 4 potrebbero essere legati a quello che è accaduto nel 1986 a Chernobyl. E i russi c’entreranno sicuramente qualcosa… forse anche il dottor Martin Brenner? Potrebbe essere lui l’americano della scena post-credit: se fosse davvero così, il finale della terza stagione si rivelerebbe meno scontato. Molti, infatti, sono convinti che Jim Hopper sia vivo e che si trovi in Russia. E se invece è rimasto prigioniero del Mind Flayer nel Sottosopra?

Personaggi Stranger Things – quarta stagione: chi aiuterà i Loser?

La trama di Stranger Things 4 si intreccerà di certo con l’incidente di Chernobyl. Il padre biologico di Undici potrebbe avere qualcosa a che fare con tutto questo e magari sarà proprio lui a permettere alla ragazza di riappropriarsi dei propri poteri. Assisteremo non solo a grandi ritorni, ma anche all’entrara in scena di personaggi che smuoveranno le acque e che potrebbero dar man forte ai Loser, soprattutto ora che Undici è diventa un’adolescente come tutte le altre. Verranno magari aiutati da altri esperimenti? E quali saranno i mostri legati a Chernobyl? Un Demogorgone geneticamente modificato potrebbe far cadere nel baratro il mondo intero!