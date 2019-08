Stranger Things 4 anticipazioni: il dottor Martin Brenner ritorna?

Anticipazioni Stranger Things 4: la verità su Martin Brenner

Martin Brenner è stato il vero antagonista della prima stagione di Stranger Things. Padre biologico di Undici, ha costretto quest’ultima a fare estenuanti test per scoprire i piani dei russi in piena Guerra fredda. Per colpa sua, la ragazza ha avuto una non-vita. È stata ridotta ad avere la stessa vita di un animale in gabbia, privandole della possibilità di scoprire il mondo e l’amore vero. Senza poter fare dei reali raffronti, Undici ha sempre pensato che il padre la amasse davvero e che doveva obbedire a ogni suo ordine per riceve un po’ d’affetto, fino a quando non ha capito che è stata fin dalla sua nascita un mero esperimento finalizzato a svelare dei piani segreti. La rottura di padre e figlia è stato dunque inevitabile ed è diventato definitivo quando il dottore è stato ucciso dal Demogorgone. Ma Martin Brenner è davvero morto o si nasconde in qualche posto segreto?

Storia Stranger Things, il dottor Brenner è l’americano dei russi?

Serpeggia la teoria secondo cui sarebbe ancora vivo: potrebbe essere lui il prigioniero dei russi e non Jim Hopper (che quindi dovrebbe essere definitivamente morto oppure potrebbe trovarsi in un posto ignoto). Anche Martin Brenner è americano e le guardie russe si riferiscono a uno dei loro prigionieri utilizzando proprio quel termine. Un americano che potrebbe servire per i loro loschi piani. Non verrà probabilmente mai offerto come cibo al loro Demogorgone. Ora non ci resta che capire se si tratta di Hopper o di Brenner. Certo è che, se i russi avranno dalla loro lo scienziato nella quarta stagione di Stranger Things, potrebbero scoprire non solo nuovi misteri sul Sottosopra ma anche sul Mind Flayer.

Undici ritroverà Brenner e Hopper, i suoi “due padri”?

Purtroppo Undici non potrà utilizzare i propri poteri né per rintracciare Hopper né il suo padre biologico: li ha persi durante la battaglia col Mind Flayer, che potrebbe utilizzarli contro di lei e i suoi amici e per soggiocare l’intero genere umano. Ovviamente. Le anticipazioni di Stranger Things 4 ci rivelano che ci sarà un grandissimo ritorno… e forse non solo uno!