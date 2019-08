Esperimenti Stranger Things: quali sono e chi vedremo nella quarta stagione

Stranger Things esperimenti: chi sono e cosa dobbiamo sapere di loro

Quali sono gli altri esperimenti di Stranger Things? Sicuramente ne sono stati creati undici. Forse anche di più. Jane Hopper è l’undicesimo. Non sappiamo, al momento, il numero esatto ma è sicuro che ce ne siano tanti in giro per il mondo. Qualcuno, però, potrebbe essere morto, qualcun altro potrebbe trovarsi nel Sottosopra, dove è stato costretto a rifarsi una vita. I misteri sugli esperimenti sono innumerevoli e poco ma sicuro scopriremo qualcosa in più durante gli episodi della quarta stagione di Stranger Things.

Anticipazioni Stranger Things 4: in arrivo gli altri fratelli di Undici

Abbiamo conosciuto a fondo Undici, la ragazza che è fuggita da un laboratorio dove subiva strazianti operazioni per aumentare la sua abilità telecinetica. Grazie ad essa, è stata in grado di fuggire e trovare Jim Hopper, il padre adottivo che potrebbe essere tenuto prigioniero dal Mind Flyaer, lui che potrebbe essere l’esperimento zero. Negli episodi precedenti abbiamo conosciuto anche la sorella di Undici, l’esperimento numero otto: le anticipazioni di Stranger Things 4 ci potrebbero presto rivelare che la ragazza ha chiamato a raccolta altri “fratelli” dotati di poteri sovrannaturali.

Nuovi personaggi e mostri Stranger Things 4

Purtroppo Undici ha perduto i poteri durante la battaglia col Mind Flayer. Li riotterà in un momento particolare della quarta stagione? Nuovo scenario della trama di Stranger Things 4 potrebbe essere Chernobyl e il disastro della centrale nucleare potrebbe dar origine ad altri temibili mostri che i Loser saranno chiamati ad affrontare. Il Mind Flayer riuscirà nel suo intento di mettere in piedi un esercito infernale?