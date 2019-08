Stranger Things, personaggi scomparsi che tornano nella quarta stagione

Anticipazioni Stranger Things 4, i personaggi scomparsi che potrebbero tornare nella quarta stagione della serie Tv Netflix

Ci sono dei personaggi di Stranger Things che sono scomparsi. Alcuni per sempre, altri invece potrebbero ritornare. Barbara, per esempio, è morta davvero: è stata portata nel Sottosopra dal Demogorgone e ha subìto un destino terribile. E Billy invece? Il Mind Flayer lo ha distrutto dopo che ha osato ribellarsi a lui: Undici non ha potuto far nulla per salvarlo e nella quarta stagione sarà sempre di più una semplice adolescente. Billy, però, potrebbe essere ancora vivo: e se fosse lui l’americano tenuto prigioniero dai russi? Potrebbero aver inscenato il suo funerale per eliminare ogni traccia: solo studiandolo a fondo – torturandolo se serve – potranno capire come il Mind Flayer sia entrato nel suo cervello manipolandolo a suo piacimento.

I segreti di Martin Brenner e Murray Bauman nella quarta stagione di Stranger Things: cosa ci nascondono questi due personaggi?

Anche il dottor Martin Brenner è nella lista dei possibili detenuti dei russi: potrebbe essere sfruttato proprio da questi ultimi per portare avanti degli esperimenti lasciati in sospeso. E potrebbe essere proprio lui a rivelare la vera storia del Mind Flayer. Scopriremo anche che fine ha fatto Murray Bauman. Stando alle ultime anticipazioni di Stranger Things 4, il cervellone è ancora vivo e contatterà Joyce per parlare della reale sorte toccata a Jim Hopper.

Jim Hopper è vivo davvero? Si trova dai russi o tra le zampe del Mind Flayer! Strano destino per lo sceriffo di Stranger Things

Parliamo proprio dello sceriffo Hopper: potrebbe o essere tenuto prigioniero dai russi o potrebbe esser stato soggiogato dal Mind Flayer. Poco ma sicuro farà la sua comparsa nella quarta stagione di Stranger Things, ma abbiamo la netta sensazione che non sarà più lo stesso…