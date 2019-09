Stranger Things 4 anticipazioni storia: “Protagonisti stanchi”, la rivelazione

Trama Stranger Things 4: meno combattimenti e più incentrata sulle storie dei protagonisti?

Sadie Sink – l’attrice che interpreta Max in Stranger Things – ha rivelato qualcosa in più sulla quarta stagione dell’amatissima serie Netflix. Non si è potuta sbilanciare troppo, ovviamente, ma ha raccontato quello che potrebbe succedere ai protagonisti, i piccoli eroi della città di Hawkins che sono stati catapultati in una realtà terrificante da combattere con tutte le loro forze. Anche Max è entrata a far parte del gruppo e, nella precedente stagione, ha perso suo fratello Billy, il quale, sul finale, ha dimostrato di avere un cuore e che è vulnerabile proprio come tutti gli esseri umani.

Stranger Things anticipazioni, parla Sadie Sink

Intervistata da Entertainment Tonight durante la Best Dressed List di Vanity Fair, Sadie ha confessato che, per i protagonisti di Stranger Things, potrebbe iniziare un periodo meno frenetico: “Voglio solo vederli al liceo, visto che sono bambini normali. A questo punto è quello vogliamo tutti noi… Ne abbiamo abbastanza, lasciamoli fare una pausa”. Così, però, sarebbe una quarta stagione di Stranger Things fin troppo piatta; i fratelli Duffer sapranno sicuramente come creare imprevisti e combattimenti all’ultimo sangue che, in una serie come questa, non guastano mai. Dalle ultime anticipazioni su Stranger Things 4 è emerso anche dove sarà ambientata la nuova stagione e chi saranno i possibili nemici.

La quarta stagione di Stranger Things è l’ultima? Le parole dell’attrice

L’attrice che interpreta Max di Stranger Things, alla domanda del giornalista sulla mancanza di duelli cruenti, ha risposto così: “No, mi sembra poco realistico, anche se i ragazzi di Hawking sono piuttosto stanchi”. Undici ha perso persino i suoi poteri… li riotterrà nella quarta stagione? Infine Sadie ha detto che non può né confermare né negare la stagione numero 5 di Stranger Things, anche se, al momento, non le sono mai giunte notizie di un finale. Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione? Leggete le nostre ultime curiosità per rimanere sempre aggiornati!