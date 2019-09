Stranger Things 4, ultime curiosità sulla nuova stagione

By

Anticipazioni Stranger Things 4, le curiosità da non perdere sulla quarta stagione della serie Tv di Netflix

I fratelli Duffer stanno tenendo sulle spine tutti gli amanti della loro serie Netflix: qual è davvero la trama di Stranger Things? Negli ultimi mesi estivi, sono emerse diverse curiosità sulla nuova stagione e alcune hanno tentato di rispondere a degli interrogativi sorti durante l’ultima puntata. Qualcuno, per esempio, ha a che fare con lo sceriffo Hopper – che fino a prova contraria è morto -, qualcun altro con la coraggiosa Undici, che è stata costretta a cambiare nuovamente la sua vita a seguito del trasloco da parte dei Byers da Hawkins a Chicago.

Trama Stranger Things 4: che fine ha fatto Hopper e cosa vuole da lui il Mind Flayer?

Cominciamo a parlare della presunta morte di Jim Hopper: che ne è stato davvero dello sceriffo? Se in tanti sono convinti che sia tenuto prigioniero dai russi (e la scena post-credit dell’ultima stagione confermerebbe tutto), la verità potrebbe essere un’altra: dopo la fragorosa e distruttiva esplosione del laser capace di aprire i varchi dimensionali del Sottosopra, Hopper potrebbe esser stato risucchiato proprio nel mondo oscuro, vittima del famigerato Mind Flayer! Sta creando il suo nuovo esercito e Jim potrebbe rivelarsi uno dei suoi soldati più tenaci.

Stranger Things, storia della quarta stagione: i poteri di Undici e la scoperta di nuovi esperimenti

L’unica in grado di capire dove si è cacciato lo sceriffo Hopper è Undici, ma purtroppo ha perso i suoi poteri durante l’epico scontro col Mind Flayer: quest’ultimo potrebbe averli assorbiti, diventando ancora più temibile. Se Undici dovesse riappropriarsi dei propri poteri telecinetici (e nella quarta stagione di Stranger Things potrebbe succedere), riuscirebbe a capire in un batter d’occhio dove si trova il suo padre adottivo. Le anticipazioni di Stranger Things 4 ci rivelano anche che sapremo qualcosa in più sugli altri esperimenti. Farà la comparsa qualche segreto fratello di Undi?