Stranger Things 4, Steve cambia drasticamente look

Steve Harrington ha cambiato taglio di capelli in vista di Stranger Things 4: le ultime curiosità sull’attore che interpreta Steve Harrington

Avverranno dei cambiamenti drastici nella quarta stagione di Stranger Things, ma non riguarderanno solamente la trama… anche i look di alcuni personaggi! Adesso sappiamo che Joe Keery – l’attore che interpreta Steve Harrington – ha optato per un taglio diverso: addio ai capelli lunghi con gelatina per modellarli a suo piacimento! Non sarà l’unico ad avere un look diverso, che comunque ricorda le ambientazioni anni ’80. Tutti – anche il gruppo di Loser – cresceranno e avranno desideri e stili differenti rispetto al passato: da quello che finora si sa, passerà un anno dall’ultimo scontro col Mind Flayer.

Ultime notizie Stranger Things, Keery all’evento Chanel con un nuovo taglio di capelli

Joe Keery è tra gli attori confermati di Stranger Things 4 e lo vedremo nella prossima stagione con un look tutto nuovo. Il sito Esquire.com ci fa sapere che l’attore ha partecipato a una cena di Chanel, tenutasi a Los Angeles, esibendo una capigliatura totalmente diversa: il suo nuovo taglio è stato definito “a scodella” perché pare che abbiano dato forma alla sua acconciatura utilizzando proprio una scodella! Inoltre si è mostrato con dei baffetti per dare la sensazione di essere maturato in quest’ultimo anno.

Le anticipazioni di Stranger Things 4 da non perdere

Se Joe Keery ha fatto chiacchierare per il suo look, meno per la sua vita privata, non si può dire lo stesso di Natalia Dyer e Charlie Heator (Nancy e Jonathan), che sono stati recentemente paparazzati insieme. Anche loro sono stati confermati nel cast di Stranger Things 4. Nella nuova stagione, saranno i protagonisti di altri momenti emozionanti ma di alcuni anche molto inquietanti… Che ne sarà di Jim Hopper? Ci sono degli indizi importanti nella lettera che ha scritto a Undici.