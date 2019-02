Stefano Sala, sorpresa dopo il San Valentino da single: “Felicissimo”

By

Stefano Sala sorprende i suoi fan su Instagram: quale sarà il suo prossimo traguardo?

Qual è la nuova sorpresa che riguarda Stefano Sala? Il modello ha spiegato su Instagram che qualcosa di bello sta per succedere. Dopo aver passato il San Valentino da single (e molti si aspettavano di vederlo assieme a Benedetta Mazza), adesso sta lavorando a un nuovo progetto lavorativo. Potrebbe essere un film. Ecco cosa ha scritto: “And now… rock in roll! Sono felicissimo. Non vedo l’ora di dirvi di cosa si tratta”. Questa frase è stata accompagnata da una cinepresa. Un chiaro riferimento al mondo del cinema. Ha inoltre mostrato una specie di copione. Ma potrebbe essere anche una canzone, visto che, nelle stories seguenti, canta a squarciagola mentre sua figlia gioca tranquilla, senza lasciarsi deconcentrare.

Benedetta e Stefano, San Valentino da single: solo amici

Stefano Sala non si ferma. Dopo il Grande Fratello Vip, la sua vita è cambiata ancora. E no, non c’è Benedetta Mazza accanto a lui: la ragazza ieri ha deciso di festeggiare un San Valentino alternativo. Pare che i due abbiano deciso di rimanere amici. Probabilmente, fuori dalla casa del Gf Vip, hanno capito di avere due caratteri incompatibili o che magari nella vita hanno degli obiettivi diversi. Continuano invece ad amarsi Francesco Monte e Giulia Salemi: ieri hanno passato una notte speciale!

Stefano Sala è davvero single? Ecco cosa è successo dopo il Gf Vip

Benedetta e Stefano non sono una coppia. E probabilmente mai lo saranno. Hanno diviso le loro strade, proprio come hanno fatto Nilufar e Giordano di Uomini e Donne. Avrebbero potuto festeggiare San Valentino insieme, ma il loro rapporto è diventato ancora più critico. Nilufar, però, vorrebbe ricurire i rapporti con l’ex corteggiatore e non a caso ha scritto su Instagram un lungo messaggio romantico dedicato a lui.