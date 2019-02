Benedetta Mazza, rose rosse a San Valentino: chi gliel’ha regalate?

Regalo inaspettato per Benedetta Mazza a San Valentino

Com’è stato il San Valentino di Benedetta Mazza? Senza Stefano Sala naturalmente. Sembra ormai certo che i due abbiano deciso di rimanere amici. Un altro 14 febbraio da single, per la bella biondina, che ha comunque deciso di festeggiare. Non ha nessuna intenzione di rimanere rinchiusa nella torre in attesa di quel principe azzurro per il quale sciogliere i chilometrici capelli… vuole divertirsi a più non posso! E chi è stato il “principe per una sera”? Il suo inseparabile amico, col quale compare spesso nelle Instagram stories. Il loro rapporto diventa sempre più stretto e per questa ragione hanno deciso di bridare alla loro amicizia nel giorno della festa degli innamorati.

L’alternativo San Valentino di Benedetta Mazza (e dell’amico)

Dopo la reazione inaspettata di Dasha poco prima di San Valentino, non avevamo più avuto delle news su Benedetta e Stefano degne di nota. Adesso, invece, abbiamo avuto la conferma che non ci sarebbe nessun fidanzamento in corso fra i due. Benedetta è felice lo stesso e continuerà a credere nell’amore, come ha scritto su Instagram: “Tutto quello che ti serve è state dentro al cuore”. Ha poi ricevuto un bouquet di rose rosse. Chi gliel’ha regalato? Sicuramente il suo miglior amico! I fiori sono stati accompagnati da una frase romantica: “L’amore non si cerca, l’amore si trova”.

Bendetta Mazza single, un nuovo inizio per l’ex gieffina

Benedetta Mazza ha deciso di festeggiare un San Valentino alternativo (proprio come quello di Tish di Amici 18!) e il suo amico ha usato delle tenere parole per lei: “Questa sera, a San Valentino, non mi poterà a cena un principe azzurro, ma una principessa rosa. Benny, menomale che ci sei tu!”. Cupido ha fatto anche un miracolo per Elia Fongaro e Jane Alexander? Non è facile per loro ricominciare una vita da single, ma hanno comunque preso delle decisioni importanti.