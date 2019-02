Benedetta e Stefano, Dasha non sta in silenzio: polemica sull’ultimo messaggio

Dasha non sta più zitta! Ora risponde a chi parla ancora di Stefano, Benedetta e di quello che è successo al Gf Vip

Un grande punto interrogativo sul rapporto di Benedetta Mazza e Stefano Sala. Se c’è chi è pronto a scommettere che i due si siano messi insieme dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, qualcuno invece crede che siano rimasti degli ottimi amici. Al momento i due sono distanti: lui passa tanto tempo assieme alla figlia mentre lei è volata a Parigi. Ma non sono gli unici che continuano a essere al centro dell’attenzione! Dasha, l’ex fidanzata di Stefano, è stata duramente attaccata da alcuni detrattori su Instagram. Ha cercato sempre di sorvolare su alcuni commenti cattivi, ma questa volta ha deciso di rispondere. E – non c’è nemmeno bisogno di dirlo – ha sorpreso tutti!

Accuse contro Dasha, lei non si trattiene: il messaggio

L’ultimo messaggio pubblicato da Dasha su Instagram (“La vita è fatta di tante esperienze, sai”) è stato commentato da un hater in questo modo: “Sì, infatti tra tutte queste esperienze c’è anche quella di essere cornificata e fare finta di niente”. Delle parole sulle quali la modella non ha voluto soprassedere e infatti non è tardata ad arrivare la sua risposta: “Immagina per un secondo che tutta la m…a che tu lanci a un altro ritorni a te… Stai ancora respirando?”. Ha fatto bene? Ha fatto male? Ormai è arrivata al limite a causa di tutte queste critiche per la sua storia con Stefano Sala. La storia è finita e non riesce a capire perché tanto livore nei suoi confronti. Intanto anche Stefano ha deciso di usare meno i social network a seguito di alcuni gossip su di lui e Benedetta Mazza.

Bendetta lontana da Stefano: un viaggio da single?

Fa invece sogni tranquillissimi la bella Benedetta, che adesso sta passando delle magiche giornate a Parigi, la città dell’amore: “Una baguette, un Arco di trionfo, un tramonto. Questa regola vale sempre nella vita: la somma di alcune cose apparentemente scombinate ma insieme nel momento giusto fa sì che si generi qualcosa di sublime.

Bisogna saper cogliere il momento: è lì che nasce la magia. Le coincidenze fanno cogliere il significato più profondo delle cose. Tout commence à Paris”. Cosa avrà capito di preciso Benedetta? Speriamo non quello che ha capito Jane Alexander: la sua storia con Elia non potrà mai ricominciare!