Stefano Sala lascia Instagram? Arrabbiatissimo: “Meglio staccare la spina!”

Cosa è successo a Stefano Sala? Furioso, decide di lasciare Instagram

Stefano Sala ha detto basta ai pettegolezzi che sono stati creati sul suo conto! Il prezzo da pagare per aver partecipato al Grande Fratello Vip? Diventando un concorrente di un reality show di questo tipo, in cui tutti sono esposti ventiquattr’ore su ventiquattro, è normale che la gente parli e stra-parli. Ed è normale che spuntino gossip come funghi sul suo rapporto con Benedetta Mazza. Un rapporto che nessuno dei due ha voluto chiarire fino in fondo. A questo si aggiungono anche le Instagram stories pubblicate da Benedetta e Stefano del Gf Vip che fanno tanto chiacchierare… Se però inizialmente Stefano riusciva a gestire ogni chiacchiericcio (qualcuno anche infondato), adesso preferisce restare in silenzio, abbandonando per un po’ il suo profilo social.

Stefano Sala lascia Instagram: troppi gossip su di lui e Benedetta Mazza?

Dopo la presunta scelta di Benedetta di allontanarsi da Stefano, quest’ultimo ha deciso di salutare tutti i suoi fan così: “Si leggono troppe min***te sia sui social che su magazine di poca credibilità. Meglio staccare la spina per un po’. Mi dispiace per chi segue sempre positivamente. Ma tanto torno appena le cavolate marciscono”. Ci ha tenuto a precisare che non è un addio. Benedetta non si è pronunciata. Come sempre, del resto. Preferisce ricordare l’estate passata con alcune foto condivise con i suoi follower. Dirà presto anche lei qualcosa? Magari deciderà di prendere la stessa decisione di Stefano?

Benedetta e Stefano news, la verità non verrà mai a galla?

L’unico modo per far tacere il gossip è quello di scomparire. E Stefano Sala ha deciso appunto di mettersi da parte per un breve periodo, giusto il tempo di far sgonfiare i pettegolezzi su di lui, Benedetta e Dasha. Se c’è chi rinuncia ai social, c’è invece chi diventa sempre più social! Come Walter Nudo, che ha appena mostrato il suo nuovo look ai fan. Non possono fare a meno di Instagram nemmeno Jane ed Elia, che stanno passando giorni magnifici insieme… anche se ogni tanto la nostalgia fa capolino nelle loro vite.