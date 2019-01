Jane Alexander, weekend nostalgico: Elia Fongaro lascia Roma?

Elia e Jane lontani? L’attrice non può stare senza il suo fidanzato

Jane Alexander è apparsa nuovamente nostalgica su Instagram. Non è la prima volta che lo fa, ma oggi i follower si sono allarmati. Nell’ultimo periodo si era diffusa la voce di una crisi e per questo sono ben attenti a tutto ciò che scrive Jane. Lei è quella che si apre di più ai suoi fan. Elia Fongaro è un po’ più riservato, ma comunque sta facendo dei progressi, diventando sempre più social. Arriverà proprio da un social network la notizia della loro rottura? Non conviene girarci troppo intorno: Jane ed Elia stanno ancora insieme. E no, non si sono allontanati. La notizia di problemi nati durante la convivenza si sono rivelati infondati. Elia è al settimo cielo, non vorrebbe ritornare a Milano; Jane invece è un po’ malinconica…

Jane Alexander malinconia: che fine ha fatto Elia Fongaro?

“Piena di colori, sul divano, appena tornata da una gelida passeggiata con Rocco – ha scritto Jane Alexander su Instagram –. Sogno ad occhi aperti. Sogno l’amore. Sorrido. Siamo tutti uguali alla fine. Chiediamo di essere amati per quello che siamo, di avere qualcuno che ti guarda come se fossi un tiramisù intelligente. A volte succede, ed è raro e prezioso (cit.)”. Dopo le critiche ricevute per il suo aspetto fisico (delle critiche cattivissime!), l’attrice ha voluto informare i suoi fan che questo weekend lo passerà da sola. Senza il suo Elia. Che pare abbia alcuni impegni di lavoro.

Jane ed Elia Grande Fratello Vip, un amore che continua… e la convivenza?

“Questo venerdì lo voglio passare al caldo, pensando all’amore. Come mille venerdì passati, e altri mille che verranno. Siamo tutti uguali, sì. Cerchiamo di volerci bene perché non possiamo sapere se è un bel venerdì sorridente o un brutto venerdì triste. Nel dubbio, un abbraccio è sempre una buona idea. Fidatevi di me”. Elia e Jane sono meno avvezzi a scrivere messaggi d’amore rispetto a Francesco e Giulia del Gf Vip (e non solo quelli d’amore!), ma comunque informano sempre i loro fan degli ultimi sviluppi della loro relazione. Elia Fongaro ha smentito le voce della sua partenza verso Milano con un semplice messaggio: “Venerdì. Roma. Weekend”. Sarà invece Stefano Sala a partire? Le ultime parole sull’ex Dasha fanno tanto pensare…