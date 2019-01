Stefano Sala ritorna da Dasha? “Il mio amore per te era cieco”, fan protestano

Stefano Sala e Dasha, la storia non è davvero finita?

Stefano Sala è ancora indeciso? Dall’ultimo messaggio postato su Instagram, si capisce nuovamente che ha dei dubbi. Forse ha sbagliato a lasciare Dasha o forse non ha il coraggio giusto per iniziare una storia con Benedetta Mazza? Identici dubbi che lo attanagliavano durante il Grande Fratello Vip. Ma adesso i suoi follower hanno protestato perché quello che ha scritto fa capire che non ha ancora intenzione di approfondire la sua conoscenza con Benedetta. E che forse ripensa a Dasha! Un lungo pensiero che non è passato inosservato e che ha fatto inferocire parecchi fan della coppia Benedetta-Stefano. Proprio adesso che cominciavano a emergere conferme sulla loro relazione, Stefano ha fatto un “passo falso”…

Benedetta e Stefano news: lui pensa ancora a Dasha? Lo strano messaggio

Ecco cosa ha scritto Stefano Sala su Instagram: “Maybe you could not believe it that my love for you was blind, but I couldn’t make you see it, couldn’t make you see it that I loved you more than you’ll ever know. And part of me died when I let you go that I loved you more than you’ll ever know. And part of me died when I let you go”. Saltano subito all’occhio alcune frasi: “Il mio amore per te era cieco”; “Una parte di me è morta quando ti ho lasciata andare”. Espliciti riferimenti alla sua ex fidanzata Dasha? Chissà cosa ne penserà Benedetta, ora che avevano iniziato a far sognare con dei gesti importanti…

Stefano Sala nella bufera, i fan protestano!

Ai fan non sono andate proprio giù le ultime parole di Stefano Sala del Gf Vip: “Potresti evitare di prendere in giro la gente. Adesso metti frasi del genere. Mi auguro tu non stia frequentando Benny perché non posso pensare che accetti queste cose ridicole. Se sei pentito, torna dov’eri ma evita di prendere in giro la gente”; “Il consiglio che ti posso dare è che tu faccia veramente chiarezza con te stesso senza avvicinare a te Benedetta, che di offese ne ha ricevute tante”. E mentre rispunta un punto interrogativo su Benedetta e Stefano, riceviamo nuove conferme importanti su Elia Fongaro e Jane Alexander! Sembra invece essere ancora single Walter Nudo… o ci sta nascondendo qualcosa o, meglio, qualcuna?