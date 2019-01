Walter Nudo fidanzato? Una reazione inaspettata: “Quante ca***te!”

La fidanzata di Walter Nudo esiste davvero? I gossip dopo il Gf Vip 3

Si è parlato molto della vita privata di Walter Nudo nell’ultimo periodo. Più di quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la sua avventura nel reality show non ha infranto il suo voto di castità. Anche perché non c’è stata nessuna donna che lo ha veramente colpito. Tutte molto belle, per carità, ma nessuna che è riuscita a far breccia nel suo cuore. Walter ha più volte spiegato che, qualora si dovesse impegnare sentimentalmente, dovrebbe avere al suo fianco solo la fidanzata giusta. Non vuole più amori-lampo, ma qualcosa di veramente profondo: si pensava che avesse tentato di ricucire i rapporti con la moglie… Cosa è successo davvero? Adesso i gossip su Walter Nudo ci fanno sapere altro!

Walter Nudo fidanzato o single? Arriva la risposta

Ha fatto tanto chiacchierare il bacio di Walter Nudo a Valeria Marini, tanto che Giulia Salemi ha parlato di possibile nuova coppia. Ma qual è la verità? Il vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto rispondere a tutti in questo modo attraverso una Instagram stories: “Quante ca***te scrivono su di noi! Guardiamo avanti, Arturo”. Non ha perso la pazienza, no, anzi possiamo dire che ha risposto simpaticamente (Arturo è il suo gatto). Con queste ultime parole, sembra proprio che sia stata smentita anche la notizia sul suo flirt con una famosissima modella.

Il vero amore di Walter Nudo… e no, non è una donna!

La fidanzata di Walter Nudo non esiste. Così almeno pare. Ma il suo cuore è stato comunque rapito da un amico a quattro zampe: “Amori che nascono così, da un semplice incontro al parco! Non sai quanto bene ti può arrivare fino a quando non ti arrendi e ti lasci andare a ciò che più ti spaventa: l’ignoto. Abbiamo paura di ciò che non conosciamo, ma è proprio lì che sta nascosta la gioia più grande. Avere fiducia in sé stessi nel mondo e nel domani è difficile, lo so, ma cosa succederebbe se imparassimo ad averne?”. Parliamo di amori tra esseri umani ex concorrenti del Gf Vip: avete saputo cosa è successo adesso tra Benedetta Mazza e Stefano Sala?