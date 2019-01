Benedetta e Stefano sorprendono, messaggio in codice e nuovo inizio

Stefano Sala e Benedetta Mazza oggi: l’amore è sbocciato sul serio?

Ma Benedetta Mazza e Stefano Sala stanno insieme o no? Non hanno intenzione di dare un nome al loro rapporto. Si piacciono – al Gf Vip ne abbiamo avuto largamente conferma – e passano tanto tempo insieme. Ogni volta che riescono a trovare un buco nella loro giornata (dopo il Grande Fratello il lavoro si moltiplica!), trascorrono delle piacevoli giornate. Ma preferiscono sempre mantenere il massimo della riservatezza… anche se c’è qualcuna che lancia tanti gossip su di loro! Chi è questa “qualcuna”? Giulia Salemi, che ha sempre fatto il tifo per i due ragazzi e per il loro amore già all’interno della Casa del Gf Vip. Ma si può davvero parlare di amore?

Benedetta e Stefano gossip, messaggi in codice e voglia d’amore

Dopo la puntata di Pomeriggio 5 durante la quale Stefano ha confessato di aver lasciato Dasha, Benedetta Mazza è ritornata a pubblicare dei messaggi in codice (non sono nuovi) che parlano d’amore e della bellezza della vita: “Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Love you to the moon and back”. E Stefano la guarda o la vede? Riesce a capire che il suo cuore batte solo per lui? Speriamo che prima o poi trovino il coraggio per dire che si amano alla follia! Giulia Salemi sarebbe felice, no, macché… felicissima!

Il futuro di Stefano e Benedetta, Giulia Salemi ha previsto tutto?

A proposito della Salemi: è stata lei ad aver realizzato dei video inediti della notte passata da Stefano Sala e Benedetta Mazza. Quando c’è lei nei dintorni, non possono proprio nascondersi. Francesco Monte è invece meno gossipparo e preferisce pubblicare foto col suo amico Stefano, come l’ultima inserita tra le sue stories di Instagram. Oltre ad aver incontrato nuovamente Benedetta e Stefano del Gf Vip, Francesco e Giulia hanno fatto anche un altro bellissimo incontro!