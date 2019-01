Benedetta e Stefano di nuovo insieme nella notte, foto e video raccontano molto

Stefano e Benedetta dopo Gf Vip, incontro con Giulia Salemi

Benedetta Mazza e Stefano Sala sorprendono nuovamente! Non è ancora chiarissimo quale sia il loro rapporto, fatto sta che compaiono spesso insieme. Non si nascondono e, anche se magari desiderano un po’ più di riservatezza, c’è sempre qualcuno a riprenderli col cellulare! Da chi abbiamo saputo qualcosa di più sul loro conto? Questa volta da Giulia Salemi, che non riesce proprio a staccarsi dal cellulare e, non appena ha incontrato la coppia (di amici?) si è subito messa all’opera, sfornando Instagram stories una dopo l’altra, come solo lei sa fare. Un incontro tra amici – quelli che sono riusciti a stringere un rapporto più stretto all’interno della Casa del Gf Vip – anche se mancava all’appello Francesco Monte.

Benedetta Mazza e Stefano Sala nella stessa macchina: le prove

No, non c’entrano nulla i problemi avuti durante il viaggio di ritorno di Francesco e Giulia. L’ex tronista avrà sicuramente degli impegni lavorativi che non gli hanno permesso di raggiungere la sua fidanzata e i suoi amici. Per quanto riguarda Stefano Sala e Benedetta Mazza, i due sono scesi da una stessa macchina e sono stati per tutto il tempo vicinissimi. Giulia Salemi ha fatto diversi video mentre entrambi hanno preferito non gonfiare il gossip non pubblicando stories insieme. Una delle ultime della Mazza ha fatto molto chiacchierare perché riguardava un sua brutta esperienza avuta in discoteca.

Cosa c’è davvero tra Stefano e Benedetta? News sulla coppia di “amici”

C’è un grosso punto interrogativo su Benedetta e Stefano del Gf Vip. Si sono davvero fidanzati? O sta crescendo sempre di più la loro amicizia? Nessuno dei due si è pronunciato, fatto sta che li vediamo spesso insieme… Giulia e Francesco sono presenti nelle loro stories mentre mancano sempre Jane ed Elia (quest’ultimo ha scelto di fare un nuovo taglio di capelli!). Alcuni rapporti continuano a rafforzarsi anche dopo il Grande Fratello Vip. Scopriremo presto qualcosa di più su Stefano e Benedetta?