Benedetta Mazza, brutta esperienza in discoteca? Il messaggio che non piace ai fan

Benedetta Mazza news dopo Gf Vip, la sua esperienza in discoteca

Benedetta Mazza sta facendo parlare di sé molto più adesso che è fuori dal Grande Fratello Vip che quando era all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il suo rapporto speciale con Stefano Sala (a cui ancora non riescono a dare un nome preciso) ha fatto sognare numerosi telespettatori, che ancora spettano di vederli insieme come fidanzati. Forse questo giorno arriverà o forse no, solo il tempo darà a entrambi le risposte che cercano. Adesso invece parliamo di Benedetta Mazza per una sua Instagram stories che ha spaccato i fan: la sua ultima frase non è piaciuta a tanti e sicuramente ci saranno presto altri che la criticheranno. Cosa ha detto precisamente?

Il messaggio di Benedetta Mazza sulla discoteca e i fan si spaccano

“Solo per ricordarvi che, dopo i 40 anni, in discoteca siete fighi solo se la discoteca è vostra”. Un messaggio, questo, che potrebbe anche infastidire i 40enni. C’è bisogno di un limite di età per andare in discoteca? Molto probabilmente la Mazza intendeva dire che risultano ridicoli quegli uomini e quelle donne che si comportano come adolescenti. E forse questo messaggio è legato a una recente esperienza: qualche uomo “maturo” ha tentato di corteggiarla come corteggerebbe un ragazzino in discoteca? Sicuramente si chiarirà meglio… Tra le sue Instagram stories, Benedetta Mazza ha parlato anche del suo nuovo look, che ha ricevuto solo complimenti positivi da parte dei suoi fan.

Stefano Sala e Benedetta Mazza, cosa c’è davvero fra i due?

Invece di post su 40enni e discoteche, ci piacerebbe sapere qualcosa di più sul suo rapporto con Stefano Sala. Si sono visti nelle ultime ore? Possiamo dirvi cosa è successo recentemente a Francesco e Giulia (c’è stato un problema per la coppia del Gf Vip 3) e vi abbiamo parlato di quell’incidente che ha colpito Walter Nudo e di cui lui stesso ha voluto parlarne attraverso i social network.