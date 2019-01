Walter Nudo, incidente alla gamba: il messaggio e il ringraziamento ai figli

Problema alla gamba per Walter Nudo: il racconto dell’incidente e il ringraziamento ai figli

Walter Nudo è felice per tutto quello che ha e per tutto quello che gli è successo in quest’ultimo periodo della sua vita. La sua vittoria al Grande Fratello Vip, inoltre, gli ha dato la conferma che gli italiani lo amano e questo non fa altro che rendere più duratura la sua sensazione di benessere. Lo ha spiegato adesso attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, con cui ha spiegato anche di un problema alla gamba avuto in passato: aveva infatti rischiato di perderne la sensibilità. Un momento d’oro, questo, per Walter Nudo, sempre al centro delle notizie di gossip e presto protagonista di progetti lavorativi importanti. Lo vedremo anche in TV?

Walter Nudo news dopo Gf Vip: parole speciali su Instagram

Poche ore fa, ha condiviso un ricordo speciale con una nota conduttrice, e adesso ha parlato ai suoi fan del suo segreto per essere felice: “Tra poco si uscirà dal clima natalizio. Mi domando tutte le volte: cosa posso fare per allungare questo momento di gioia e di serenità? Se vi può servire, posso dirvi quello che ha funzionato e funziona per me: continuare ad essere ‘focalizzato’ su ciò che ho, di cui sono così grato, invece di qualunque altra cosa!”. Poi ha spiegato di aver superato, grazie alle persone più importanti della sua vita, anche momenti difficili, come quello dell’incidente che ha rischiato di non permettergli più di muovere una gamba.

La felicità, l’incidente e i figli di Walter Nudo: ecco cosa è successo

“La salute, i miei figli, la mia famiglia, la possibilità di usare ancora la mia gamba come prima. Insomma, tutto ciò che ho, che abbiamo, che a volte diamo per scontato, ma che sono così importanti per noi. A prescindere dalla situazione e dal momento che sto vivendo! La gratitudine è la grande arma bianca con cui vincere nella vita”. Adesso tutti vogliono sapere se Walter Nudo comparirà presto insieme alla moglie. Al Gf Vip aveva ammesso di amarla ancora. Ci regaleranno dei magici momenti come hanno fatto Andrea Mainardi e la sua Tripolina? Avete saputo cosa hanno deciso di fare?