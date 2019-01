Walter Nudo e Michelle Hunziker, un ricordo speciale li lega: foto sorprende i fan

Colpo di fulmine, Walter Nudo ricorda la magica esperienza insieme a Michelle Hunziker con una foto da giovani

Walter Nudo ha condiviso su Instagram una foto in cui è assieme a Michelle Hunziker. Una foto del lontano 1997. Una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Walter Nudo è diventato molto attivo sui social network e ogni giorno ci regala delle piccole-grandi curiosità! Come l’ultima, quella riguardante la sua avventura a Colpo di fulmine in compagnia della conduttrice di Striscia la Notizia. Ecco cosa ha scritto il vincitore del Gf Vip 3: “Era il 1997 con Michelle in Colpo di Fulmine. Quanti ricordi… Eravamo giovani, o meglio, io ero giovane, Michelle è sempre più giovane e bella!”. Un ricordo che pare che Michelle non abbia visto, considerato che, tra i commenti, manca proprio il suo!

Walter Nudo ritorna con Colpo di fulmine? Il nostalgico ricordo e… l’amore!

Poi Walter Nudo ha parlato dell’amore (avete saputo le ultimissime sulla sua vita privata?) e di quei ragazzi di Colpo di fulmine che adesso sono diventati persino genitori: “Porto sempre nel cuore quel programma e la gioia che mi ha dato. Di aver girato l’Italia e conosciuto migliaia di ragazzi e ragazze dell’ultimo millennio che oggi sono padri e madri. E chissà, mi piace pensare che anche loro, i miei ‘vecchi amici’, dopo 21 anni, mi hanno riconosciuto e rivisto e ‘riabbracciato’ in questa ultima mia esperienza. Grazie! Il mio abbraccio va anche a loro”. Si è parlato molto del possibile ritorno di Colpo di fulmine con Walter Nudo, ma anche di alcuni progetti condivisi col suo amico Andrea Mainardi, che adesso ha sorpreso tutti con un preciso messaggio.

Michelle Hunziker in silenzio, nessuna parola per Walter: troppo impegnata per il ritorno a casa

Michelle Hunzier non ha scritto nulla a Walter Nudo. Adesso è impegnata a preparare le valige per ritornare a casa, come ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram: “Si sta concludendo questa vacanza bellissima con tutta la famiglia. La vera ricarica per me non è il relax fine a sé stesso, bensì i momenti speciali passati con le persone che amo. Trovare del tempo per dedicarsi completamente ed esclusivamente ad ognuno di loro, compresi i pelosetti, è il massimo per me!”.