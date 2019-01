Andrea Mainardi torna in Tv, mistero sul programma: il messaggio dello chef

Andrea Mainardi di nuovo in TV dopo il Gf Vip 3: dove lo rivedremo?

Quale sarà il prossimo programma televisivo in cui vedremo Andrea Mainardi? Lo chef ha lasciato col fiato sospeso tutti i suoi follower con un messaggio scritto su Instagram. Dopo il Grande Fratello Vip, ha mantenuto vivo il rapporto con i suoi fan, pubblicando non solo ricette deliziose ma anche momenti della sua vita privata: lo abbiamo visto più volte insieme alla sua fidanzata e anche con la sua inseparabile figlia. Al Gf Vip le aveva fatto una promessa: avrebbero passato molto più tempo insieme; e pare proprio che Andrea abbia mantenuto fede alla parola data! Oltre a dei piccoli ma significativi cambiamenti nella sua vita, il cuoco ha anche dei progetti da portare avanti.

Novità Andrea Mainardi: il messaggio misterioso di Instagram

Ecco cosa ha scritto Andrea Mainardi come didascalia alla sua ultima foto di Instagram: “Corsetta time, in forma per i nuovi progetti che mi attendono! In TV ci vediamo giovedì 10 Gennaio a…”. Dei punti di sospensione che non sono proprio piaciuti ai fan, che adesso si stanno arrovellando il cervello! Molti pensano che possa ritornare a La prova del cuoco, quella trasmissione che lo ha consacrato al successo televisivo; qualcun altro, invece, è convinto che lo rivedremo su Sky FoxLife. Ma c’è anche chi lo vorrebbe rivedere assieme a Walter Nudo: anche lui ha dei progetti importanti da realizzare! Lo sapete, sì?

Vita privata di Andrea Mainardi: a quando il matrimonio?

L’amicizia di Walter Nudo e Andrea Mainardi continua anche al di fuori del Gf Vip 3 così come l’amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander: quest’ultima gli ha appena fatto una confessione importante. Un altro rapporto da favola è quello di Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini: avete saputo cosa è successo tra i due? Dopo tutti questi gossip, non ci resta da chiederci quando Andrea Mainardi deciderà di fare il grande passo con la fidanzata Anna: la data del matrimonio verrà presto fissata?