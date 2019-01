Andrea Mainardi e Anna, viaggio di nozze prima del matrimonio? Momento speciale

Nozze anticipate per Andrea Mainardi e Anna “Tripolina”? Foto e dedica speciale

Andrea Mainardi ha dimostrato in svariate occasioni quanto forte sia il suo sentimento per la fidanzata Anna. Ha pianto fiumi di lacrime, per lei, sin dalla prima settimana del Grande Fratello Vip… Ma la mancanza dell’amore della sua vita non lo ha spinto a lasciare il reality show e, mostrando a tutt’Italia quello che è veramente, è riuscito a piazzarsi al secondo posto. Uno chef che piace per la sua semplicità e per quei forti sentimenti che ha trasmesso ai telespettatori: non solo quelli nei confronti della sua Tripolona, ma anche quelli provati per la figlia, con la quale c’è stato un magico incontro. Andrea fa sognare ancora i suoi fan, che su Instagram restano incantati per le dediche d’amore e per quelle foto insieme alla fidanzata.

Andrea e Anna dopo il Gf Vip, i progetti della coppia

Al Gf Vip, Andrea Mainardi e Anna hanno fatto ben intendere che si sarebbero sposati. La data non è ancora stata fissata, anche perché lo chef ha dei progetti televisivi da portare avanti. Adesso, però, ha pensato bene di anticipare il viaggio di nozze volando a New York con la sua Anna. Stanno trascorrendo alcuni giorni insieme, prima di ritornare in Italia. Ecco cosa ha scritto su Instagram Andrea Mainardi: “Insieme, mano nella mano, nella magia di New York. Io e te, Tripolina”. Un momento speciale, per Anna e Andrea, come quello condiviso sempre sul noto social network da Walter Nudo, che ha scritto un messaggio a Michelle Hunziker.

Quando ci sarà il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna?

Non sappiamo quando Andrea Mainardi e Tripolina decideranno di sposarsi, ma è certo che il matrimonio ci sarà. Quest’anno, l’anno prossimo? Sapremo sempre tutto su questa coppia conosciuta per la prima volta al Gf Vip. In futuro avremo altre notizie sugli ex concorrenti di questo reality show: avete letto l’ultima confessione notturna di Giulia De Lellis sulla sua esperienza?