Francesco e Giulia, problemi durante il viaggio: lasciano la Puglia con un imprevisto

Giulia e Francesco oggi: un imprevisto durante il viaggio di ritorno a Roma

Francesco Monte e Giulia Salemi hanno passato le vacanze a Taranto. Ormai sono una coppia a tutti gli effetti e le presentazioni in famiglia ci sono già state. In molti non hanno creduto al loro amore e invece, giorno dopo giorno, confermano di stare davvero bene insieme. Francesco, che aveva molti dubbi sul suo rapporto con la Salemi, ora appare sempre felicissimo al suo fianco. Lei gli ha regalato un senso di leggerezza che non provava ormai da tempo. Lo si nota anche dalle sue Instagram stories: l’ex tronista è sempre col sorriso. La fine del Grande Fratello Vip è combaciata col volo della sua storia d’amore con Giulia Salemi!

Cosa è successo a Francesco e Giulia? Il racconto della Salemi

Sempre su Instagram, Giulia e Francesco hanno raccontato un problema che hanno avuto durante il viaggio di ritorno a Roma. No, non c’è stata nessuna scenata di gelosia (dopo quello che avevamo letto sul loro conto), ma è successo un piccolo inconveniente che non ha permesso loro di tornare nella capitale per tempo. Ecco cosa ha detto Giulia Salemi: “Stiamo ancora qua. Il numero di amici a supporto è aumentato. Conclusione della mattinata: siamo usciti che erano le 9 e ripartiamo adesso che sono le 13. La macchina ci ha abbandonato e adesso ci riporteranno a Roma senza macchina”. Un guasto all’auto che li ha costretti a prenderne un’altra dopo ore di tentativi per rimetterla in sesto.

Francesco e Giulia finalmente felici: la coppia resiste a tutto!

Questi sono gli unici momenti più problematici per Francesco e Giulia del Gf Vip; per il resto, tutto procede liscio come l’olio! Così come per Andrea Mainardi e la sua Tripolina, che adesso hanno fatto un viaggio molto importante. Anche Giulia De Lellis e Andrea Damante – ex concorrenti del reality show di Canale 5 – stanno facendo molto discutere: l’ex tronista adesso ha preso una decisione inaspettata riguardo alla sua ultima storia d’amore!