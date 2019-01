Elia Fongaro cambia look, nuovo taglio e messaggio (Foto)

Elia Fongaro, capelli e cambio look: la nuova foto dell’ex concorrente del Gf Vip

Elia Fongaro ha deciso di accorciare i suoi capelli. Poco a poco, li sta rendendo sempre più corti. Vi ricordate come li portava a Striscia la Notizia? Erano decisamente più lunghi e – altra differenza – non aveva mai la barba. In occasione del Grande Fratello Vip, ha deciso di cambiare il proprio look. Capita di sentire la necessità di modificare qualcosa della propria vita. Un periodo di grandi cambiamenti, questo di Elia, che non si fermerà presto. La sua storia d’amore con Jane Alexander gli sta permettendo di conoscere parti di sé che prima non conosceva affatto. Un amore che lo sta cambiando di sicuro in meglio.

Cambiamenti in corso per Elia del Grande Fratello Vip…

“Che ne pensate del mio nuovo Look? E non ditemi che ho fatto finta di tagliarmeli stavolta o che vi piacevano lunghi!”. Sotto alla foto del nuova taglio di Elia Fongaro pubblicata su Instagram, la maggior parte dei suoi follower ha apprezzato la sua scelta, qualcuno invece no e ha detto addirittura che lo preferiva com’era quando vestiva i panni di velino. Anche Benedetta Mazza – ex concorrente del Gf Vip – ha deciso di dare una svolta al proprio look!

Elia e Jane, un viaggio in programma (dopo la casa)?

E Jane Alexander? Lei, invece di tagliare i capelli, preferisce fare delle confessioni al suo fidanzato Elia e aggiornare i fan su quello che sta succedendo nella sua nuova casa: “Adesso mi stavo chiedendo che tipo di libreria mettere in salone. Allora, partendo dal presupposto che ho una marea di libri e per ora Kindle non mi vedrà manco di striscio (sono antica, lo so), io adoro quelle librerie che arrivano fino al soffitto con le scale, che fanno tanto vecchio film americano. Ecco, quello è il mio sogno”. Dopo aver sistemato ogni più piccolo dettaglio della sua casa, Jane deciderà di fare un viaggio con Elia? Francesco Monte e Giulia Salemi lo hanno fatto… ma hanno avuto dei grandi problemi al ritorno!