Stefano Sala a Pomeriggio 5 con Benedetta Mazza: “Ho lasciato Dasha”

Grande Fratello Vip: Stefano Sala e Benedetta Mazza insieme a Pomeriggio 5

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Stefano Sala ha finalmente preso una decisione sulla sua vita sentimentale. Dopo il flirt nella Casa con Benedetta Mazza, il modello ha definitivamente lasciato la fidanzata Dasha. Prima di prendere una decisione, però, l’ex gieffino ha voluto trascorrere del tempo con la ragazza, tornata appositamente in Italia per Stefano. “Ho deciso di riprovarci, l’ho fatta tornare dall’Ucraina e abbiamo passato le vacanze di Natale insieme. Ma non eravamo più come prima, entrambi eravamo diversi e così ci siamo lasciati”, ha dichiarato Sala a Pomeriggio 5.

Stefano Sala e Dasha si sono lasciati: il modello si confida con Barbara d’Urso

“Quella con Dasha è stata una storia bellissima. Però dentro la Casa del Grande Fratello Vip sono cambiate tante cose, sono cambiato io. Sono triste perché lei non sta bene, non ha reagito bene a questa rottura. Lo so perché ci siamo rivisti di recente a un matrimonio”, ha spiegato Stefano Sala a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso l’indossatore è arrivato con Benedetta Mazza che, per il momento, resta una cara amica. “Non si può chiudere una relazione e iniziarne subito dopo un’altra”, ha puntualizzato Stefano. “Io sto bene“, si è limitata a dire la Mazza, che ha preferito non aggiungere altro sulla questione.

Stefano Sala e Benedetta Mazza: presto insieme dopo il Grande Fratello?

Al momento, dunque, Stefano e Benedetta restano amici. Anche se Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e opinionista di Pomeriggio 5, non ne è del tutto convinto. “Avete usato un camerino in due!”, ha spifferato il giornalista in diretta. “Era per risparmiare”, ha replicato Stefano, suscitando così l’ilarità in studio. Insomma, qui gatta ci cova e la storia tra Sala e Mazza non è ancora finita…