Francesco e Giulia news, un incontro con due persone speciali: dedica e foto

Giulia Salemi e Francesco Monte ultime notizie, ecco cosa è successo alla coppia

Francesco Monte e Giulia Salemi continuano ad apparire sempre insieme. Nonostante gli impegni lavorativi siano molteplici, trovano sempre il modo per non stare lontani per molto tempo. Strano ma vero non ci sono ancora state delle voci (vere o presunte) su crisi o problemi caratteriali e anzi quel sentimento che li lega si rafforza giorno dopo giorno. Francesco, in più di un’occasione, ha ammesso che la fashion blogger del Gf Vip 3 è riuscita nella titanica impresa di tirargli fuori quella parte di sé più spensierata. Adesso sta bene con la sua Giulia e il suo futuro lo immagina solo con lei. I dubbi avuti in passato sono solo un ricordo…

Il magico incontro di Francesco e Giulia

Ma oltre all’amore, Giulia e Francesco del Gf Vip hanno scoperto anche delle amicizie vere. Quella con Stefano e Benedetta, per esempio, ma anche quella con Lory Del Santo e Marco Cucolo (il suo fidanzato). In uno degli ultimi eventi in cui sono stati protagonisti, si sono incontrati e hanno immortalato il magico momento con una foto (quella d’apertura) e con una frase scritta da Francesco Monte sul suo profilo Instagram: “Piacevoli incontri”. Ma è davvero tutto rose e fior tra Francesco e Giulia? Gli unici problemi che hanno avuto sono stati quelli durante il loro viaggio di ritorno dalla Puglia!

Gossip coppie Grande Fratello Vip: quali sono le ultime novità?

Giulia Salemi e Francesco Monte continuano dritti per la loro strada e, dopo il Grande Fratello Vip, non hanno avuto chissà quanti problemi; qualcuno invece lo ha avuto Jane Alexander che, oltre ad aver chiuso col suo fidanzato e a essersi messa alla ricerca di una nuova casa, sta lottando con un qualcosa che la infastidisce durante la notte. Da queste coppie del Gf Vip ci dobbiamo aspettare – un giorno molto ma molto lontano – matrimonio e figli? Luca Onestini e Ivana Mrazova ci starebbero pensando!