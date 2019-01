Jane Alexander, problemi col sonno dopo il Grande Fratello Vip: la confessione

Jane Alexander e il sonno: un rapporto non proprio facile dopo il Gf Vip

Non ha un ottimo rapporto col sonno Jane Alexander. Più di una volta, da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha spiegato di non dormire mai abbastanza e che è un evento piuttosto raro svegliarsi riposata, per lei. Saranno forse le farfalle nello stomaco (considera Elia Fongaro il suo principe azzurro!), sarà l’emozione di essere entrata in una nuova casa, saranno i nuovi impegni di lavoro, sarà anche la miriade di cambiamenti in atto, ma Jane non riesce a riposarsi come vorrebbe. Assonnata ma felice. La sua vita dopo il Gf Vip 3 è decisamente migliorata. Parole sue!

Il messaggio di Jane Alexander, è avvenuto un piccolo miracolo

E mentre Elia Fongaro sorprende col nuovo look, Jane Alexander ha ribadito il fatto di avere, da un po’ di tempo a questa parte, dei problemi di sonno. Ecco cosa ha detto su Instagram: “Il sole c’è, per quanto un pochino velato, ho dormito, penso senza svegliarmi mai (che per me è un mezzo miracolo), ho bevuto un caffè e ora me ne faccio un altro”. Il miracolo questa volta è avvenuto. Ora che ha trovato (quasi) tutto quello che le serve per la sua abitazione è certamente meno agitata.

Jane Alexander, tutto pronto nella sua nuova casa (senza Elia)?

“Oggi pomeriggio spedizione per cercare una cucina con le amiche – ha continuato su Instagram -. Finalmente! Ma cominciamo con il piede giusto e con una domanda: che ne pensate delle tende? Vi piacciono? Io personalmente le odio, ma a volte sono l’unica soluzione, no?”. E mentre Jane rende perfetta la sua casa ed Elia è in giro per l’Italia per lavoro, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno parlato di un incontro speciale avvenuto pochissimo tempo fa! Le coppie del Gf Vip continuano a resistere. Ma fino a quando? Jane è perdutamente innamorata del suo Elia, al quale fa sempre delle particolari confessioni…