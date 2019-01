Walter Nudo e Natalia Bush, frequentazione in corso? Foto in esclusiva di Chi

Walter Nudo si è fidanzato? Una foto con Natalia Bush fa scoppiare il gossip!

E proprio quando i suoi fan si erano convinti che potesse risbocciare l’amore tra Walter Nudo e la moglie Céline Mambour, il settimanale Chi ha sorpreso tutti con una foto in cui il vincitore del Gf Vip è vicinissimo alla modella Natalia Bush. Walter ha passato l’inizio del nuovo anno a Capri assieme a questa donna così sensuale: avrebbero trascorso parecchio tempo insieme e, a legarli, non ci sarebbe una semplice amicizia. I due hanno scattato anche una miriade di foto-ricordo per immortale i magici momenti condivisi. Ma si può parlare di una frequentazione o addirittura di un amore che sta per nascere?

Natalia Bush e Walter Nudo insieme: una semplice amicizia?

Il nuovo numero di Chi, in edicola dal 9 gennaio 2019, darà tutti i chiarimenti del caso. La foto di Walter Nudo e Natalia Bush – mostrata in anteprima da Tgcom24 – è decisamente inaspettata perché, in più di un’occasione, l’attore ha ammesso di essere single. Anche a Pomeriggio 5 ha spiegato che il suo cuore non è impegnato. Non ha raccontato tutta la verità? Avevamo comunque capito che qualcosa era nell’aria nel momento in cui aveva pubblicato un messaggio particolare che ha fatto tanto chiacchierare…

Walter Nudo (finto) single? Le sue parole non convincono

“Non mi sono ri-fidanzato. Sono ancora casto, non è capitata la situazione giusta”. Parole, queste, pronunciate da Walter Nudo nel programma di Barba d’Urso. Avrà omesso qualcosa? Dopo il Grande Fratello Vip, l’attore sta continuando a far parlare di sé (non è scomparso nel nulla come altri personaggi): ora per il presunto flirt con Natalia Bush ora per un incidente avuto alla gamba. Come ci sorprenderà la prossima volta? Confessando che la Bush è la donna della sua vita?