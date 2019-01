Walter Nudo rifiuta Francesca Cipriani ma accetta l’invito a cena di Barbara d’Urso

Walter Nudo dopo il Grande Fratello Vip racconta le novità a Pomeriggio 5

Ospite di Pomeriggio 5 Walter Nudo ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. L’italo-canadese si è confidato riguardo la sua vita privata che, dopo la fine del reality show, non è cambiata molto. L’attore non ha ancora incontrato la moglie Celine, con la quale la relazione è in stand by. I due si sono divisi da un anno ma il programma di Canale 5 ha dato ad entrambi la possibilità di ripensare al loro legame. Che, forse, tanto spento non è come appariva inizialmente. “Non mi sono ri-fidanzato”, ha esordito Walter nel salotto di Barbara d’Urso. “Sono ancora casto, non è capitata la situazione giusta”, ha aggiunto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Walter Nudo: due di picche per Francesca Cipriani

“Francesca Cipriani? Ho mandato un messaggio al suo manager per ringraziarla, per aver parlato così tanto di me durante il Grande Fratello Vip. È una bravissima ragazza, tutti mi dicono che è molto carina. Ma io mi trovo in una situazione non facile. Sono in un momento delicato della mia vita, non voglio dare delusioni”, ha spiegato il 47enne a proposito dell’interesse mostrato negli scorsi mesi dall’ex de La Pupa e il Secchione. Nonostante il due di picche alla soubrette, Walter ha ugualmente accettato l’invito di Barbara d’Urso ad andare a cena insieme.

L’invito di Barbara d’Urso per Walter Nudo

“Ho promesso a Francesca Cipriani che ti avrei portato a cena, a lume di candela solo io e te, per parlarti di lei”, ha fatto sapere Barbarella. Un invito che Walter Nudo ha subito accettato, nonostante non provi alcun sentimento per la bionda showgirl. Come reagirà Francesca?