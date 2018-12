Francesca Cipriani su Walter Nudo: “Non mi arrendo, voglio conoscerlo”

By

Francesca Cipriani a Pomeriggio 5: “Non mi arrendo con Walter Nudo”

Francesca Cipriani è determinata: vuole conoscere a tutti i costi Walter Nudo. Anche dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, anche dopo la lettera della moglie Celine. La soubrette abruzzese ha seguito costantemente il reality show e ha capito di essere davvero interessata all’italo-canadese. “Non mi arrendo, lui ufficialmente è ancora single. Voglio avere l’opportunità di conoscerlo”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a Pomeriggio 5. “Voglio che lui conosca la mia anima. Innamorata di Walter? È un parolone, ma sicuramente provo un forte interesse. Vorrei frequentarlo, vorrei viverlo”, ha aggiunto la Cipry.

Lory Del Santo contro Francesca Cipriani a Pomeriggio 5

Un interesse, quello di Francesca Cipriani, che a detta di qualcuno non sarebbe ricambiato da Walter Nudo. A pensarla così pure Lory Del Santo che, proprio a Pomeriggio 5, ha parlato di un presunto decalogo della donna ideale del vincitore del GF Vip. “Walter vuole una donna non famosa, che non deve attirare troppo l’attenzione. Una donna magra, senza nulla di eccessivo”, ha assicurato Lory, che ha conosciuto l’attore nella Casa più spiata d’Italia.

Francesca Cipriani vuole conoscere Walter Nudo

Parole che non hanno scoraggiato Francesca Cipriani. “Non è vero, non ho mai sentito Walter dire queste cose”, ha replicato l’opinionista di Barbara d’Urso. Come andrà a finire tra i due?