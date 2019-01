Walter Nudo e Valeria Marini nuova coppia? Giulia Salemi fa scoppiare il gossip

Walter Nudo e Valeria Marini stanno insieme? Giulia Salemi vede una coppia

Cosa c’è tra Valeria Marini e Walter Nudo? Sono stati beccati insieme durante un evento in cui non sono mancati i VIP italiani del momento. È stata Giulia Salemi a far scoppiare il gossip attraverso le sue Instagram stories. Non è la prima volta che lo fa: ad esempio, ci dà sempre degli aggiornamenti importanti sul rapporto di Benedetta Mazza e Stefano Sala, visto che nessuno dei due ha intenzione di chiarire come esso si è evoluto dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. La Salemi veste spesso i panni di Cupido. Questa volta ci ha visto veramente giusto? Non c’è una semplice amicizia fra Walter Nudo e Valeria Marini?

Walter Nudo gossip dopo Gf Vip: Valeria Marini fidanzata fortunata?

“Comunque vi vedrei bene insieme: Wally e Valery”. Queste sono state le parole dette da Giulia Salemi durante una sua ultima Instagram stories. E poi ha lanciato un sondaggio: Walter e Valeria formano una bella coppia? Dopo la presunta liaison con una modella molto famosa, a Walter Nudo è stato attribuito quest’ultimo gossip. Pare comunque che il vincitore del Gf Vip 3 sia ancora concentrato completamente su sé stesso e sulla sua famiglia, anche se non mancano mai gli incontri con gli amici della Casa. Ha passato del tempo con Francesco e Giulia, che a loro volta hanno fatto degli incontri speciali.

Francesco, Giulia e Walter: un’amicizia che dura

Walter Nudo è stato una vera e propria guida, all’interno del Grande Fratello Vip, per Francesco Monte e Giulia Salemi. E infatti la fashion blogger lo ha voluto ringraziare così (prendendolo a tratti anche in giro): “Io ho incontrato lui che mi ha illuminato il camminato. Ogni volta che partivo, lui mi ha fatto rientrare. Ci ha sempre unito, anziché separarci! Ci sei mancato. Ci hai abbandonato! Ormai fa il fenomeno su Instagram e ci snobba”. In queste ultime ore, sta facendo anche parlare il problema che ha avuto Jane Alexander… Cos’altro scopriremo sugli ex concorrenti del Gf Vip?