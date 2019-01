Stefano e Benedetta news: Dasha riceve sostegno, la coppia la ignora

La reazione di Benedetta Mazza e Stefano Sala dopo le parole di Dasha

L’intervista di Dasha a Pomeriggio 5 è piaciuta. E pure molto! Non appena ha spiegato i motivi della rottura con Stefano Sala e cosa ne pensa di Benedetta Mazza, il suo profilo Instagram è stato visitato da una miriade di persone che le hanno fatto grandi complimenti. La sua ultima foto, per esempio, è piena zeppa di auguri per il futuro e di parole carine che alla ragazza non hanno fatto altro che piacere. E ne abbiamo avuto la conferma. Prima è stato Stefano a parlarne, poi la sua ex fidanzata: la loro storia d’amore non è durata dopo il Grande Fratello Vip. Il modello ha dimostrato di essere molto confuso all’interno della Casa più spiata d’Italia e, solo una volta uscito (a telecamere spente), ha capito cosa è meglio per la sua vita. Dasha ha accettato questa sua decisione senza creare troppo scalpore.

Gf Vip news: Dasha riceve sostegno dai fan e fa dei speciali ringraziamenti

E mentre Benedetta e Stefano si scambiano dei particolari messaggi, Dasha ringrazia tutti i suoi follower così: “Grazie a tutti per le belle parole”. La modella ha ricevuto un numero impressionante di complimenti come questi: “Ti faccio i miei più sinceri complimenti per la ragazza che sei, devi essere orgogliosa di te stessa. Ti auguro il meglio per la tua vita e per la tua carriera professionale”; “Ho visto la tua intervista. Sei dolcissima, educata e molto rispettosa. Stefano ha perso molto, ma tu non hai perso niente”; “Infatti dove sta il problema? Dasha troverà di meglio”. E dopo l’intervista a Pomeriggio 5 di Dasha, Stefano e Benedetta sono rimasti muti.

Stefano e Benedetta news, la frequentazione continua davvero?

Stefano Sala e Benedetta Mazza continuano a vedersi anche al di fuori del Gf Vip (Giulia Salemi ci informa sempre su tutto!), ma come procede invece la love story di Elia Fongaro e Jane Alexander? Si sta parlando di crisi e ora hanno spiazzato tutti parlandone direttamente loro! Continua a essere un cuore solitario Walter Nudo… o forse no? La sua ultima reazione riguardo ai gossip sulla sua vita privata ha fatto sorgere qualche dubbio.