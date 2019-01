Elia e Jane sono davvero in crisi? Il week-end dà una conferma importante

Elia e Jane news, crisi all’orizzonte? Gli ultimi gossip sulla coppia del Gf Vip

Quante voci sulla crisi di Elia Fongaro e Jane Alexander! Dopo la notizia di presunti tradimenti consumati dall’ex velino di Striscia la Notizia, molti erano pronti a scommettere che i due ex gieffini fossero ai ferri corti. C’è chi non riesce a prendere con le pinze certi gossip e finisce per credere a delle colossali bufale. Jane ed Elia continuano a stare insieme. No, non hanno avuto nessun periodo buio, al contrario: hanno deciso di passare un magico week-end insieme. A dispetto delle malelingue, la coppia del Grande Fratello Vip si è mostrata su Instagram felicissima. Entrambi sanno bene come funziona il mondo del gossip e, alla prima occasione buona, hanno smentito le false voci che si erano diffuse sul loro conto con grande naturalezza… postando foto e video su Instagram!

Jane ed Elia, week-end speciale: i messaggi su Instagram confermano tutto

Jane ed Elia del Gf Vip sia amano. Punto. Nessun pettegolezzo potrà metterli in crisi. E, dopo aver pubblicato una sua foto da giovane che ha sorpreso moltissimo i fan, la Alexander ha fatto cenno a un fine settimana fantastico: “Danno pioggia per 15 giorni. Che ve lo dico a fa’? Però la settimana prossima è già piena di impegni e questo week-end, beh, questo week-end è bello. Punto”. Elia Fongaro è stato più preciso: “I primi giorni romani stanno portando i loro frutti e ora sono pronto a godermi il primo week-end qui! Passo dopo passo, step by step, tutto si sta delineando. Ogni ingranaggio, ogni pezzo del puzzle sta andando a posto; ne mancano ancora, certo, ma l’orizzonte si sta sempre più definendo innanzi a me! #obiettivoidentificato”.

