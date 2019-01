Jane ed Elia, ultime notizie sui primi giorni di convivenza: “Abbiamo esagerato”

Elia e Jane news, la convivenza funziona o meglio “mantenere le distanze”?

Elia e Jane stanno convivendo? Pare proprio di sì. L’ex velino è partito alla volta di Roma (ha lasciato la sua Milano) proprio nel momento in cui l’attrice ha sistemato le ultime cose della sua nuova casa. E adesso passano tanto tempo insieme. Sono inseparabili! Aggiornano continuamente i loro profili Instagram con bellissime foto della capitale e non mancano mai quelle di coppia. L’amore non solo sta durando, ma si sta anche evolvendo, visto che Elia – inaspettatamente – ha deciso di trasferirsi a Roma. Non è un semplice week-end romantico, il loro, ma un nuovo inizio. Adesso avranno la possibilità di conoscersi a fondo per capire se la storia potrà continuare. Entrambi sono entusiasti e certamente non si annoieranno subito!

Elia Fongaro al settimo cielo! Cosa è successo con Jane Alenxader?

Si sta ancora parlando di crisi di Jane ed Elia… forse perché molti non sanno quello che sta succedendo veramente fra i due! L’ultimo messaggio pubblicato da Elia Fongaro su Instagram è il seguente: “Trastevere. Roma. Sabato pomeriggio. Pranzo. Ieri sera prima serata romana, niente male, devo dire. Abbiamo un po’ esagerato ma ci siamo divertiti molto. Oggi late-lunch tonnarelli Cacio&Pepe, maialino al forno, carciofo fritto. Lei con me e con lei il calore del posto e del ristoratore tipico della zona: mi sto ambientando!”. Li vedremo presto “spingersi oltre” come hanno fatto Francesco e Giulia sui social? E sì, si sono lasciati prendere troppo la mano…

L’amore trionfa dopo il Grande Fratello Vip… le coppie della Casa si rafforzano

Jane Alexander ha invece scritto: “Piove, oggi è da letto, divano, coccole, e via così. Ma infatti ciao, io vado”. Le coppie del Gf Vip stanno veramente sorprendendo. Nessuno avrebbe scommesso su di loro! Non è stata invece una sorpresa quello che ora è successo fra Benedetta Mazza e Stefano Sala dopo le parole di Dasha sulla rottura col modello. In che modo ci stupiranno?