Francesco e Giulia si spingono oltre: “Spegni il mio fuoco!”, intervengono i fan

Giulia e Francesco news, la coppia sempre più unita e… social!

Francesco Monte e Giulia Salemi non smettono mai di sorprenderci! Cosa hanno fatto questa volta? L’ex tronista ha pubblicato una foto su Instagram in cui indossa una divisa da pompiere e la sua fidanzata si è lasciata andare a un commento che ha sorpreso un po’ tutti… Ovviamente lo ha fatto simpaticamente. Ormai hanno abituato i loro fan a dei siparietti divertenti, che coinvolgono spesso altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip, quelli con i quali hanno mantenuto un rapporto più stretto. Quello che di più bello è nato nell’ultima edizione del reality show è sicuramente l’amicizia. Nonostante gli ascolti non siano stati eccezionali, tutti sono tornati a casa con delle persone speciali al proprio fianco. Giulia e Francesco hanno trovato persino l’amore!

Francesco Monte lancia una sfida: i suoi amici accetteranno?

“Eccoci ragazzi! Dopo il successo dei Caverna Dream Man, arriva #FireMan (un po’ alla moda). Sfido i mie amici Walter Nudo, Andrea Mainardi e Stefano Sala a fare di meglio. #firemanchallenge”, questo è il messaggio e la sfida che Monte ha lanciato ai suoi amici. Dopo aver partecipato alla #10yearchallange (avete visto com’era dieci anni fa?), Francesco adesso ha partecipato anche a quest’altro gioco ideato da lui. Si uniranno anche gli altri? Walter Nudo gli ha chiesto maggiori chiarimenti e l’ex tronista gli ha spiegato chiaramente che avrebbe dovuto postare anche lui una foto da pompiere. Sì, i fan vorrebbero vedere “Walter versione pompiere”, ma anche – e soprattutto – sapere di più sulla sua presunta nuova fiamma.

Il commento di Giulia Salemi che stupisce: passione alle stelle!

Ha fatto impazzire i follower di Francesco Monte non tanto la sua foto quanto il commento di Giulia Salemi: “Spegni il mio fuoco!”. La reazione dei fan della coppia del Gf Vip non si è fatta attendere: “Vedervi così innamorati è anche una nostra vittoria, che in voi ci abbiamo sempre creduto. Avanti così ragazzi”; “No, ma io non ce la posso fare. Sto male dal ridere!”; “Giulia, tu lo provochi!”; “Sei la nostra Queen Power. L’amore è sempre acceso!”. Chissà se accetterà la sfida di Monte anche Stefano Sala… o preferisce mantenere il silenzio dopo le ultime parole di Dasha?