Francesco Monte da piccolo, com’era prima di Uomini e Donne (Foto prima-dopo)

Francesco Monte news, ecco com’era dieci anni fa!

Com’era Francesco Monte prima di Uomini e Donne? Approfittando della #10yearschallenge, l’ex tronista ha deciso di mostrare a tutti i suoi fan com’era da piccolo, precisamente com’era un decennio fa! La prima cosa che si nota è la mancanza di tatuaggi: un vero e proprio principe azzurro che, nel corso del tempo, è diventato più rock ‘n’roll. Il cambiamento c’è stato, ma è rimasta immutata la sua bellezza: su Instagram qualche fan ha detto che lo preferiva com’era prima, qualcun’altra, invece, ha spiegato che adesso è più maturo e quindi più affascinante, fatto sta che continua a essere un bel ragazzo. Nonostante non sia social come la sua fidanzata Giulia Salemi, Francesco Monte ha comunque deciso di partecipare a questo gioco di Instagram: pubblicare una foto di dieci anni fa mettendola a confronto con una più recente. E Francesco lo ha fatto, riempiendo di scatti presi dal passato le sue stories!

Dal Grande Fratello Vip a Uomini e Donne, i cambiamenti di Francesco Monte in foto

“Ragazzi, ci sono anche io!”, ha annunciato l’ex tronista su Instagram. Oltre ai tatuaggi, anche il taglio di capelli è cambiato: prima li aveva più lunghi e perfettamente ordinati, adesso invece più sbarazzini. Il fisico non ha subìto grandi modifiche: dalle foto al mare postate su Instagram, si può notare che anche un decennio fa era magro. Forse era leggermente più muscoloso. Anche Jane Alexander ha deciso di partecipare a questo gioco, pubblicando una foto che ha sorpreso molto i suoi follower!

Giulia e Francesco ultime notizie: come procede la loro favola?

Chissà come sarà Francesco Monte tra dieci anni… starà sempre insieme a Giulia Salemi? Adesso si vivono la loro storia d’amore senza troppe ansie per il futuro. Recentemente hanno avuto un incontro speciale e, se dovessero riuscire a mantenere la spensieratezza che hanno trovato, siamo certi che non si lasceranno alla prima difficoltà. Ma non mancano i gossip anche su altri ex concorrenti del Gf Vip: avete letto cosa ha detto Walter Nudo sul suo fidanzamento?