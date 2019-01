Francesco e Giulia news, messaggi d’amore nella notte: la passione è incontenibile!

Giulia e Francesco ultime notizie, la passione scoppia su Instagram!

Francesco Monte e Giulia Salemi fanno sul serio. Dimenticate il Francesco indeciso del Grande Fratello Vip, che tratteneva i suoi sentimenti nei confronti della fashion blogger (colpa anche del “fantasma” di Cecilia Rodriguez); adesso è un ragazzo nuovo, un ragazzo innamorato che sa quello che vuole. Ma a anche con chi vuole passare il suo futuro. Giulia, dopo numerose delusioni – si era anche allontanata da lui – ha tenuto comunque duro ed è riuscita a creare uno spazio via via sempre più grande nel suo cuore. Sono inseparabili! E ora lo scambio di messaggi d’amore non avviene solo in privato, ma anche in pubblico.

I messaggi di Francesco e Giulia del Grande Fratello Vip che sorprendono

Ci hanno sorpreso per essersi “spinti oltre” con dei gesti su Instagram e adesso fanno nuovamente parlare. Per cosa? Per delle parole che fanno ben capire che la passione è davvero scoppiata! Francesco Monte ha scritto: “Hi, guys!

Come si dice: gli occhi sono lo specchio dell’anima. Allora cosa dicono i miei occhi? Vediamo chi di voi mi conosce meglio. Riposterò i commenti più belli all’interno delle mie stories”. Una delle prime a commentare è stata la sua Giulia: “I tuoi occhi sono a cuore” con tanto di cuoricino finale.

Nessun dubbio su Francesco Monte e Giulia Salemi? Dopo il Gf Vip solo una certezza

Ma quello che ha sorpreso di più è stata la risposta di Francesco a Giulia. Ecco cosa ha scritto la ragazza: “Amici, eccomi dopo questo weekend di detox dai social. Sono tornata più carica che mai! Nell’indecisione ho postato quattro foto. Ditemi voi qual è la vostra preferita scrivendo 1, 2, 3 o 4! In realtà una mia preferita ce l’ho. Vediamo quanto mi conoscete e se l’azzeccate pure voi. Scatenatevi”; la risposta di Monte: “La numero 2” e ci ha aggiunto uno smile con la bava alla bocca. Uno smile molto loquace! Mentre su Giulia e Francesco del Gf Vip non ci sono più dubbi, ne sono ritornati alcuni su Lory Del Santo e il fidanzato Marco: nascondono qualcosa? Procede a gonfie vele la storia di Jane ed Elia, anche se quest’ultimo ha perso le staffe per un messaggio offensivo!