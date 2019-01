Lory Del Santo e Marco Cucolo fingono? Parole dell’ex Rocco a Pomeriggio 5

Vero amore tra Lory e Marco dopo il Grande Fratello Vip? I dubbi

C’è ancora chi ha dei dubbi sulla storia d’amore di Lory Del Santo e Marco Cucolo, nonostante i due abbiano dimostrato – in più di un’occasione – che a legarli c’è un sentimento autentico. Anche Rocco Pietrantonio – l’ex fidanzato di Lory – è sembrato piuttosto scettico a Pomeriggio 5 quando Barbara d’Urso gli ha chiesto cosa ne pensa di questa coppia. A lui che, proprio come Marco, ha accettato la grande differenza d’età con l’ex gieffina. Oggi, a Pomeriggio 5, i gossip hanno riguardato quelle persone che si innamorano pur avendo svariati anni (e non uno o due) a separarli. Si parla davvero d’amore o ci sono altri interessi dietro? Queste sono le domande che sono emerse durante la puntata.

Rocco Pietrantonio non crede alla storia di Lory Del Santo?

Dopo aver parlato dell’ansia avuta dalla d’Urso per l’ultima notizia su Rosa e Pietro, si è passati al tema degli amori tra toy-boy e donne mature. E non si è potuto non parlare di loro: di Marco Cucolo e Lory Del Santo! Nello studio di Pomeriggio 5, è stato presente Rocco Pietrantonio, che si è mostrato inizialmente titubante sul reale amore tra i due: “Non lo so…”; per poi chiarire: “Sì, è reale. Ma Lory è una persona molto esigente”. Cosa avrà voluto dire con questo? Secondo Biagio d’Anelli c’è altro dietro: “Secondo me ti dà fastidio”. Rocco ha negato.

Non solo il fidanzato di Lory Del Santo… anche quello della mamma di Carmen di Pietro nel vortice del gossip!

Lory non era presente in studio (ha invece fatto un’ospitata a Vieni da me) e non ha potuto replicare in nessun modo. Si è parlato anche della mamma di Carmen Di Pietro, che si è fidanzata con un uomo molto più giovane di lei. Ecco come ha parlato del suo compagno: “Sì, sono ancora fidanzata. Lui ha 42 anni. Ha trent’anni in meno. Cosa c’è di male? Ci divertiamo e ci amiamo. Dopo tanti sacrifici, ora sono contenta. Quando usciamo la sera paga sempre lui e anche a qualche amica mia. Perché ti devo dire una bugia? Mi porta le rose.. ma regalini veri e propri no. A lui non ho ancora fatto regali”.