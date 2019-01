Carmen Di Pietro e mamma Emma, scontro a Domenica Live: “Mi ha abbandonata”

Carmen Di Pietro contro sua mamma Emma: le accuse a Domenica Live

Carmen Di Pietro e sua mamma Emma hanno inaugurato il nuovo anno di Domenica Live. Il programma di Barbara d’Urso è tornato in onda nel 2019 in versione ridotta e il primo argomento che la padrona di casa ha voluto affrontare è lo scontro tra Carmen e sua madre. Le due si sono inviate delle lettere tramite DiPiù, in cui Carmen ha accusato sua madre di averla abbandonata da quando si è fidanzata con un uomo più giovane di lei. L’uomo in questione, Marcello, ha 43 anni mentre la signora Emma ne ha 72. Dal canto suo, la mamma di Carmen ha risposto alla figlia negando di non esserci per lei ma ribadendo di avere voglia di vivere la sua vita. Inoltre, l’ex gieffina pensa, o meglio pensava, che il fidanzato della mamma potesse avere altri motivi per stare con lei, ovvero economici.

Domenica Live, Carmen Di Pietro si sfoga: “Come figlia mi sento abbandonata”

In studio, Barbara ha subito dato la parola a Carmen che ha spiegato: “Non è che dico a mia mamma che non deve frequentare una persona perché ci sono anni di differenza. Io non vedo niente di strano se lui o lei è più grande. Mia mamma mi ha abbandonata, io come figlia mi sento abbandonata. Avevo una mamma che nel momento del bisogno c’era. Ora chiamo mia mamma e lei purtroppo non mi risponde al cellulare. Oppure risponde dopo tre ore”. Karina Cascella e Signoretti però l’hanno attaccata, ritenendo che la signora Emma abbia tutto il diritto di farsi una vita e non dover per forza precipitarsi da Carmen ogni volta che lei ha bisogno di lei. Per esempio per badare ai figli. Insomma, secondo gli opinionisti di Domenica Live Carmen vorrebbe che sua madre facesse da babysitter ai nipoti. La signora Emma invece non solo ha confermato di essere innamorata, ma ha detto che pure se non lo fosse uscirebbe con le amiche.

Carmen Di Pietro, mamma Emma parla del suo fidanzato a Domenica Live

La mamma di Carmen Di Pietro infatti ha spiegato che non risponde sempre alle telefonate per un motivo preciso: “Perché vado a ballare con le amiche. Mica posso stare appresso a te. I figli sono grandi. Tu mi chiami il venerdì! Il fine settimana me lo devi lasciare almeno”. E a proposito della sua relazione ha raccontato: “Siamo fidanzati? Sì sì. Però adesso mi sta abbandonando un po’, nel senso che sta lavorando di più e viene solo la domenica. A me non mi sta bene. Sì, siamo innamorati. Mi dice ti amo. Solamente che mi vede solo la domenica e mi sto scocciando”. Infine, è stato detto che Marcello non si è mai fatto offrire neanche un caffè dalla signora Emma, per cui il suo interesse è sincero e non nasconde secondi fini.