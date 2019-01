Lory Del Santo arrestata da giovane: il racconto spiazza tutti, poi le lacrime per i figli

Lory Del Santo a Vieni da me, i ricordi della sua infanzia difficile: è nata in una stalla

Lory Del Santo è stata ospite di Vieni da me oggi. Caterina Balivo ha intervistato la sua ospite aprendo la cassettiera dei ricordi. Con il primo si è parlato dell’infanzia di Lory. È nata nella periferia di Verona, in campagna, e nella povertà quasi assoluta. La sua casa non aveva neanche i vetri alle finestre, per questo quando è nata è stata portata nella stalla, l’ambiente più caldo grazie alla presenza degli animali. Lory da piccola ha rischiato anche di morire, dopo essersi ammalata per il freddo: “Sono andata all’ospedale e mi hanno salvata per puro miracolo. Sono nata, non c’era riscaldamento e mi hanno portato nella stalla. Dove sono nata. Era l’unico punto caldo. Mi ha raccontato mia madre questo fatto, trovo che sia un posto originale per nascere”.

Vieni da me, Lory Del Santo ricorda il padre scomparso e parla della sorella

Lory ha raccontato poi il rapporto con sua madre, una donna molto rigida e rigorosa. Lei era un po’ terrorizzata dalla madre in particolare per la scuola, infatti non è mai stata bocciata anche per questo motivo. Il papà di Lory Del Santo è scomparso quando lei aveva tre anni circa in un incidente stradale, che non è dipeso da lui. “Lui me lo ricordo solo in un’immagine. […] Aveva 25 anni, due figlie. Me lo ricordo, era nella bara e ho detto ‘ma cosa ci fa a dormire qua, in questa stanza vuota?’. Non capivo perché lo avessero portato lì e si fosse addormentato. Io ero molto allegra e mi hanno detto di abbassare la voce perché disturbavo”, ha raccontato ancora la showgirl. Oggi Lory si è lasciata andare anche sulla sua sorella minore, “Che non nomino mai” ha aggiunto. Le due non hanno un rapporto e non si vedono mai: “Però so che sta bene e mi basta. Non c’è bisogno assolutamente che la famiglia sia per forza unita se non ci si trova”.

Lory Del Santo arrestata: la rivelazione da Caterina Balivo a Vieni da me

Con enorme sorpresa del pubblico, dalla cassettiera è venuto fuori un paio di manette. Lory Del Santo è stata arrestata quando aveva 19 anni: era appena arrivata a Roma, non era ancora famosa, ma si è trattato di un errore. Ecco il suo racconto: “Mi è successa questa disgrazia che mi hanno arrestato. Per errore, al posto di un’altra. Dicevano che c’era una testimone che era segreta al momento e diceva che io avessi commesso non so quali drammi. […] Ho dovuto aspettare solo l’incontro. […] Ci sono rimasta neanche dieci giorni. Neanche sapevo che bisognava avere un avvocato. Quando finalmente è stato fissato l’incontro con questa donna che doveva essere la mia accusatrice non mi ha riconosciuta. Mi hanno rilasciata all’istante”. Peccato che nei giorni trascorsi in carcere le sia capitata anche una disavventura. Durante l’ora d’aria, infatti, un’altra detenuta ha tentato di strapparle dal collo una catenina d’oro, ma per fortuna è intervenuta un’altra donna in sua difesa.

Lory Del Santo figli, le lacrime per Loren e Devin

Nell’intervista si è parlato anche di Eric Clapton e Donald Trump, ma la Balivo si è soffermata maggiormente sui figli di Lory. Le è stata mostrata la lettera che Devin le aveva scritto quando era all’Isola dei famosi e non è riuscita a trattenere le lacrime. “All’Isola una lettera così ti scioglie. Perché tu lì sei sola. Tutti sono contro di te. Lì senti la mancanza di chiunque nel mondo ti voglia bene anche poco così”, ha rivelato Lory. Rivedere un video, risalente sempre all’Isola, in cui compaiono entrambi i figli insieme e da bambini, l’ha emozionata molto. Per Loren, il figlio scomparso non molti mesi fa – e in seguito a cui si è sentita massacrata dalla sua famiglia -, non poteva che avere belle parole sulla persona che era: “Lui faceva parte della sezione bontà, carineria, gentilezza”. Per questo le piace comunque ricordarlo e parlare di lui, ha spiegato infine.