Jane Alexander, critiche per il suo aspetto fisico: Elia Fongaro perde la pazienza!

Ogni tanto ci penso, e poi per fortuna, la maggior parte delle volte desisto. La Frangia. Adoro la frangia. La Frangia è chic e sembra che non impegna, la frangia ringiovanisce, la frangia e sei Parigina e vestita benissimo, la frangia fa subito baby, sexy, quel vedo non vedo… eh si, la frangia è tanta roba. Ma la devi saper gestire. Ed io proprio no. Ma NO. Così, scritto grande, quasi urlato. No. Eppure ci ricasco puntuale almeno una volta l'anno. E puntualmente me ne pento amaramente. Ma nulla, è più forte di me. Ecco, oggi ho visto questa foto ed ho capito che potrebbe essere un giorno da frangia. Voi che ne dite? Frangia si o frangia no?