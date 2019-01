Elia e Jane news, primi problemi di coppia? “Penso tanto, forse troppo…”

Jane ed Elia, primi litigi per la coppia del Gf Vip?

Come prosegue la relazione di Elia Fongaro e Jane Alexander? Come in tutte le coppie, anche loro hanno dei litigi. Possono nascere per qualsiasi ragione. E l’ultimo messaggio scritto dall’attrice su Instagram ha fatto preoccupare i fan. Ma c’è davvero bisogno di allarmarsi? Spesso la Alexander pubblica dei messaggi che vanno interpretati, in cui non manca mai un velo di nostalgia o uno di tristezza, dipende dai casi (e soprattutto se è una giornata soleggiata o piovosa!). Quest’oggi, per esempio, il risveglio di Jane non è stato certamente idilliaco, come ha fatto sapere lei stessa. Sta pensando tanto, in questo periodo di profondi cambiamenti (un periodo cominciato col Grande Fratello Vip) e ogni tanto è normale sentirsi smarriti.

Messaggio di Jane Alexander allarma i fan, ma Elia Fongaro chiarisce tutto

“Giornata uggiosa chiama foto estiva – ha scritto Jane Alexander su Instagram –. Foto con sfondo grigio perché anche lì, quel giorno, stava arrivando un temporale e ricordo che avevamo paura di non finire di scattare in tempo. Penso tanto stamattina, forse troppo”. Dalle ultime indiscrezioni, pare che Elia e Jane abbiano iniziato a convivere. È possibile che abbiano avuto un brutto litigio? Magari si sono già chiariti in quanto l’ultimo messaggio di Elia Fongaro fa capire altro: “Colazione. Casa. Roma, 10.25. Il caffè è quasi pronto, comincio a sentire il profumo. Buongiorno! Buon inizio settimana a tutti. Oggi inizia ufficialmente questa esperienza, tra poco la prima lezione e poi via a Radio Italia – Anni 60. Alle spalle un weekend stupendo con Jane”.

Grande Fratello Vip news: ultimi gossip sulle coppie

Sembra quindi che ogni volta che bisticciano, Jane ed Elia del Gf Vip riescano a chiarirsi immediatamente. Cosa invece diversa per quanto riguarda Stefano Sala e Dasha: il ragazzo ha scritto un messaggio con cui ha fatto credere che la pensa ancora… e Benedetta Mazza sta a guardare? Fa anche chiacchierare Walter Nudo, che ieri ha avuto un incontro speciale.