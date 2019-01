Walter Nudo e Manuela Arcuri insieme, rapporto speciale: le bellissime parole

Walter Nudo incontra Manuela Arcuri: il magico incontro VIP

Manuela Arcuri e Walter Nudo sono uniti da un’amicizia che dura ormai da diversi anni. Ogni volta che si incontrano, per loro è un momento di grande gioia. E, visto che entrambi utilizzano spesso e volentieri Instagram, hanno deciso di immortalare il loro magico incontro con alcune stories. Walter Nudo ha presentato la sua amica così: “Allora ragazzi, siamo a Roma. Si gira e si incontrano vecchi amici”; Manuela Arcuri ha poi preso la parola: “Ciao, come va? Che bel incontro che ho fatto. Molto bello! Menomale”. Si sono ritrovati in un ristorante di Roma. Walter continua a restare nella città eterna dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip: starà lontano dall’America ancora per molto… magari deciderà di trasferirsi definitivamente in Italia? Qui ha tanti amici e il calore dei fan!

Walter Nudo e Manuela Arcuri, un’amicizia duratura e un ricordo speciale

Anche Manuela Arcuri ha fatto una Instagram stories con Walter Nudo: “Non potete sapere con chi sono a pranzo! Siete pronte? Tanta roba! Mio marito chiacchiera… fallo chiacchierare!”. Solo una grande amicizia, niente di più e nel frattempo si continua a cercare la vera fidanzata di Walter Nudo. Una giornata, questa del vincitore del Gf Vip 3, ricca di magici ricordi, come ha fatto sapere sempre sul noto social network: “Ricordo la prima volta che misi piede a Roma, avevo 25 anni, venivo dall’America e rimasi per due giorni a girare intorno al Colosseo e ai Fori Imperiali. Non potevo credere ai miei occhi! Alla storia che toccavo, alla gente e alla loro simpatia! Oggi, dopo tanti anni, quando vengo qui ho ancora lo stesso entusiasmo e stupore di un bambino”.

Grande Fratello Vip news, la sfida di Walter Nudo

Walter Nudo incontra persone speciali e… accetta le sfide degli amici? Francesco Monte gli ha chiesto di partecipare a un gioco molto particolare (che ha fatto impazzire Giulia Salemi!). Accetterà? Anche Stefano Sala è stato tirato in causa, ma quest’ultimo adesso è completamente concentrato sul suo cuore: deve far chiarezza, visto che con l’ultimo messaggio ha fatto capire che probabilmente ha sbagliato ad aver lasciato Dasha per Benedetta.