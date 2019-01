Walter Nudo cambia look per il figlio: foto e dediche speciali

Capelli Walter Nudo, cambiamento del look per il figlio Elvis

Walter Nudo ha deciso di cambiare il suo look. Non di molto, a dire il vero. Ha assecondato una richiesta del figlio Elvis, col quale ha passato una giornata speciale a Monaco. Walter ha pubblicato su Instagram delle nuove foto con cui si è mostrato con una barba sempre più brizzolata e i capelli legati, simili a quelli di un samurai giapponese. Questo è stato il consiglio del figlio di Walter Nudo: “Papà, se fai la coda come i giapponesi, stai meglio”; la risposta dell’uomo: “Ok, Elvis. I giovani…”. Detto fatto. Non è questo, però, il cambiamento più importante avvenuto nella vita dell’attore… Non ha mica già dimenticato la sua vittoria al Grande Fratello Vip!

Walter Nudo ed Elvis, una magnifica giornata in Germania

Al Gf Vip, Walter Nudo aveva promesso ai suoi figli che avrebbe passato più tempo con loro. E ha mantenuto fede alla parola data. Ha infatti preso un aereo per volare direttamente in Germania per incontrare Elvis. Ha pubblicato anche una foto insieme a lui, commentandola in questo modo: “No words, just love”. Un rapporto speciale, questo, che si rafforzerà sempre di più. Ma non è l’unico rapporto bellissimo che è riuscito a instaurare: ha recentemente parlato del suo legame autentico con un’attrice molto ma molto famosa.

Nuova fidanzata per Walter Nudo dopo il “cambio look”?

Non sembra invece esserci spazio per l’amore nella vita di Walter Nudo. Preferisce pensare ad altro piuttosto che fidanzarsi. Non ha ancora trovato la donna della sua vita, anche se alcuni gossip sul suo conto sono emersi… così come quelli su Stefano e Benedetta: quest’ultima si è sbilanciata con delle inaspettate parole! Un’altra coppia del Grande Fratello Vip che ha ancora i riflettori puntati contro è quella formata da Francesco e Giulia: avete letto cosa si sono detti questa volta?