Benedetta e Stefano insieme? Lei si sbilancia: “È sempre bello averti intorno”

Stefano Sala e Benedetta Mazza, amore dopo il Gf Vip?

Stefano e Benedetta stanno davvero insieme? Ancora tutti se lo chiedono. Entrambi non sono mai stati chiari al riguardo. Anche molti fan sono pronti a scommettere che la scintilla è scoccata! Cercano di mostrarsi il meno possibile, evitando così di scatenare il gossip, a meno che non stiano assieme ai loro amici del Grande Fratello Vip. L’esperienza televisiva ha permesso ai due di conoscere nuove persone, oltre che ad approfondire la loro conoscenza. Non erano due perfetti sconosciuti e di questo non hanno mai fatto mistero. Un alone di mistero, invece, sul loro rapporto. Continuano a essere dei grandi amici (troppo grandi per essere definiti tali) o si può parlare finalmente d’amore?

Benedetta Mazza, nuovi messaggi in codice per Stefano Sala

Stefano Sala sembrerebbe ancora confuso, considerate le ultime parole spese su Dasha. Più decisa invece Benedetta Mazza, che sa bene quello che vuole… anche se non ha mai avuto il coraggio di ammetterlo. È palese che tutti i gesti social siano rivolto a lui. Soprattutto quelli romantici. Adesso ha pubblicato l’ultima canzone di Coez, scrivendo “È sempre bello averti intorno”. Gira e rigira, Benedetta e Stefano del Gf Vip si beccano sempre: ora per un evento ora per una cena con Francesco e Giulia, che hanno scritto dei messaggi particolari che hanno lasciato tutti senza parole.

Grande Fratello Vip news: le coppie sorprendono sempre!

Se Benedetta si lascia andare a queste canzoni d’amore (ha passeggiato per le vie di Roma ascoltando anche Che tesoro che sei di Antonello Venditti), Stefano Sala pubblica video sulle sue serate passate con gli amici e quelli con la figlia. Di Benedetta Mazza, nelle sue Instagram stories, nemmeno l’ombra! Hanno invece allarmato i fan Jane Alexander ed Elia Fongaro: l’attrice ha scritto qualcosa che ha fatto subito pensare che le prove di convivenza non siano andate come avevano sperato!