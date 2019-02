Benedetta Mazza rivoluziona tutto, Stefano Sala un ricordo? Il messaggio

Benedetta e Stefano, novità per la coppia? Lei decide di rivoluzionare tutto!

Cosa sta succedendo tra Benedetta Mazza e Stefano Sala? C’è chi è pronto a scommettere che siano ufficialmente fidanzati e chi, invece, crede che siano rimasti dei grandi amici. E che si incontrino saltuariamente. Non siamo ancora in possesso della verità, per questo non possiamo far altro che affidarci a quello che scrivono e fanno su Instagram. Entrambi sono piuttosto attivi sui social e non è la prima volta che hanno lasciato, qua e là, indizi sulle loro vite private. Che non sono rimaste immutate dopo il Grande Fratello Vip. Non appena si è conclusa l’esperienza televisiva, Stefano ha cercato di far funzionare la relazione con Dasha, ma qualcosa si era ormai rotto… Successivamente si è riavvicinato a Benedetta e adesso ci confondono le idee con quello che pubblicano su Instagram!

Il messaggio di Benedetta Mazza: cosa ci sta nascondendo su Stefano Sala?

Recentemente sembrava proprio che la Mazza avesse fatto a Stefano una stupenda dedica d’amore, ma adesso pare che abbia fatto dietrofront. Per quale ragione? Non ci è dato sapere. Ma è chiaro che il suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram sia rivolto a un periodo turbolento, di profondi cambiamenti, che la ragazza sta attraversando senza lasciarsi abbattere: “Ogni minuto che passa è un’occasione per rivoluzionare tutto completamente”. Ha perso secondi, minuti, ore e settimane con Stefano Sala? Lui, intanto, si divide tra lampade abbronzanti e momenti speciali passati con sua figlia.

Gf Vip news, le novità sugli ex concorrenti della Casa

Stefano e Benedetta del Gf continuano comunque a far parlare di loro. Soprattutto per via di quel rapporto solido, sì, ma sempre poco cristallino! Diversa invece la situazione di Jane ed Elia, che sono pronti a fare passi importanti senza avere la benché minima paura dei passi nel vuoto. Cambiamenti e ancora cambiamenti anche per un altro concorrente (nonché vincitore) del Grande Fratello Vip: Walter Nudo ha deciso di cambiare look per suo figlio.