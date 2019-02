Elia e Jane non tornano insieme: nuovi progetti per il futuro e ultimi messaggi

By

Jane ed Elia news dopo la fine della storia: ecco cosa sta succedendo davvero

Jane Alexander ed Elia Fongaro non hanno intenzione di ritornare insieme. Chi pensa che si tratti di una crisi passeggera, dovrà cambiare idea perché entrambi hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia. Una storia durata pochi mesi. Ma che ha fatto tanto parlare. Per questo suo nuovo amore, Jane aveva lasciato anche il suo fidanzato storico, stravolgendo completamente la sua vita. Adesso che ha accettato con consapevolezza la rottura con Elia, Jane è ritornata a concentrarsi solo su sé stessa. E sul figlio. Non perdendo mai il sorriso. Quest’oggi ha scritto un nuovo messaggio con cui ha fatto ben capire che è riuscita a reagire bene alla fine della sua relazione.

Elia e Jane ritornano insieme? Nuovi progetti (ma diversi)

“I raggi di sole che ti illuminano improvvisamente la stanza, che meraviglia – ha scritto Jane Alexander su Instagram –. Domenica soft, relax con D, divano, coccole a Rocco e Smelly sulle gambe. Ho ordinato i mobili. Damiano mi racconta le sue cose, sorrido, ecco un altro raggio di sole. Scelgo la musica e immagino casa arredata. La mia poltrona gialla, finalmente. Sfilo gli ugg, bevo il caffè americano e penso. Buona Domenica”. Dopo il suo ultimo sfogo, Elia Fongaro sembra essere molto malinconico: “La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime o mare” (frase di Karen Blixen).

Ultime notizie su Elia Fongaro e Jane Alexander dopo il Gf Vip

Avevamo già avuto delle avvisaglie della rottura di Elia e Jane, ma la conferma ci è giunta solo recentemente. È stata l’attrice ad avercene parlato per prima. Quando una storia finisce, è sempre difficile abituarsi a una vita senza la propria dolce metà, ma sia Jane Alexander sia Elia Fongaro hanno deciso di reagire nel miglior modo possibile: pensando solo al futuro e a quello che di più bello può avere in serbo per loro.