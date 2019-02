Elia Fongaro dopo la rottura con Jane Alexander: arriva il primo sfogo

Elia Fongaro e Jane Alexander non stanno più insieme: dopo le parole di lei, arriva lo sfogo dell’ex gieffino

L’annuncio della fine della loro storia d’amore è stato dato attraverso i propri canali social da Jane. Oggi, dopo diversi giorni di totale silenzio, a sfogarsi è Elia. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratellpo Vip ha parlato per la prima volta di ciò che è accaduto tra lui e la sua ormai ex fidanzata. Più che parlare direttamente della loro rottura, il giovane ragazzo ha fatto capire di non essere assolutamente sereno. Con un breve, ma chiaro post condiviso su Instagram, Fongaro ha fatto capire ai suoi innumerevoli followers il suo attuale stato d’animo. A quanto pare, l’ex Velino non ha preso assolutamente bene la fine della sua relazione con la bella Alexander.

Jane Alexander annuncia la rottura con Elia: Fongaro si sfoga sui social

Dopo l’annuncio di Jane Alexander, i fan dell’ex coppia hanno assalito di domande i diretti interessati. Elia sembra non voler parlare nello specifico di ciò che accaduto in questi giorni nella sua vita sentimentale. E mentre l’attrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo, lui ha preferito mantenere la sua linea di riservatezza. Sul proprio profilo Instagram, l’uomo scrive soltanto: “Un bel tacer non fu mai scritto.” La frase pubblicata da Fongaro potrebbero voler dire moltissime cose e al momento il diretto interessato ha lasciato libera interpretazione ai suoi fan.

Elia contro Jane Alexander dopo la rottura? Lo strano post

Le parole di Elia sembrano elogiare le persone, come lui, che in determinate circostanze preferiscono stare in silenzio piuttosto che parlare. Che la sua sia una frecciatina a Jane?!? Questa ipotesi sembra sia doveroso scartarla a priori, soprattutto dopo il gesto di lei. L’Alexander ha infatti lasciato un inaspettato like al posto di Fongaro. Che i due siano rimasti in buoni rapporti?! Chissà. Intanto, tra i vari commenti, ne è emerso uno in particolare di Lisa Fusco. Secondo quanto viene rivelato dalla soubrette, l’ex coppia è molto triste per la fine della loro storia.